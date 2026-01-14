Κύπελλο Ελλάδας: Νοκ άουτ «μάχες» με φόντο τα ημιτελικά - Real.gr

Οι τέσσερις ομάδες που θα διεκδικήσουν το Κύπελλο Ελλάδας θα προκύψουν σήμερα, μετά τους νοκ άουτ προημιτελικούς που αναμένονται με μεγάλο ενδιαφέρον. Από τα τέσσερα παιχνίδια, τα δύο είναι δυνατά ντέρμπι, ενώ σε ενδεχόμενο ισοπαλίας η πρόκριση θα κριθεί απευθείας στα πέναλτι.

Η αυλαία ανοίγει στις 15:00 στη Λιβαδειά, όπου ο φοβερός και τρομερός Λεβαδειακός υποδέχεται την Κηφισιά. Στο μεταξύ τους ματς στο πρωτάθλημα, οι Βοιωτοί είχαν επικρατήσει 3-2 με ανατροπή, ενώ η συνέχειά τους σε όλες τις διοργανώσεις είναι εντυπωσιακή. Η ομάδα του Λέτο με αλλαγές στο ρόστερ θέλει να συνεχίσει την καλή της πορεία στον θεσμό και θα ψάξει το «διπλό» για την τετράδα.

Λεβαδειακός (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Τσάπρας, Κάτρης, Μάγκνουσον, Βήχος, Τσοκάι, Κωστή, Παλάσιος, Πεντρόζο, Λαγιούς, Όζμπολτ.

Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρεζ, Κονατέ, Σόουζα, Πέτκοφ, Χουχούμης, Έμπο, Βιγιαφάνιες, Πατήρας, Πόμπο, Τζίμας, Χριστόπουλος.

Στις 17:00 η ΑΕΚ φιλοξενεί τον ΟΦΗ στην «OPAP Arena», με τις δύο ομάδες να παίζουν μεταξύ τους για τέταρτη φορά σε διάστημα περίπου δύο μηνών. Η Ένωση μετρά τρεις νίκες έως τώρα και θέλει ακόμα μία για να βρεθεί στα ημιτελικά του Κυπέλλου. Οι Κρητικοί βρίσκονται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση, πετυχαίνοντας δύο νίκες επί του Αστέρα Τρίπολης την περασμένη εβδομάδα και θα τα δώσουν όλα για την πρόκριση.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πενράις, Μαρίν, Πινέδα, Ελίασον, Καλοσκάμης, Ζοάο Μάριο, Βάργκα.

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Γκονζάλεθ, Κωστούλας, Λαμπρόπουλος, Πούγγουρας, Χατζηθεοδωρίδης, Καραχάλιος, Ανδρούτσος, Σενγκέλια, Νους, Σαλσέδο.

Στη συνέχεια ακολουθούν τα ντέρμπι. Στις 18:30, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ κοντράρονται στο «Γ. Καραϊσκάκης» στο πιο δυνατό ματς των προημιτελικών. Οι ερυθρόλευκοι ξεκίνησαν το 2026 με έναν τίτλο, το Super Cup, κι ένα «διπλό» στο Περιστέρι και θέλουν να συνεχίσουν έτσι. Η ομάδα του Λουτσέσκου απέκλεισε τον Ατρόμητο στα πλέι οφ του Κυπέλλου και πέρασε νικηφόρα από το Αγρίνιο, έχοντας ως στόχο να βρεθεί και στους «4» του θεσμού.

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Μπότης, Κοστίνια, Ρέτσος, Μπιανκόν, Ορτέγκα, Έσε, Μουζακίτης, Στρεφέτσα, Τσικίνιο, Ζέλσον, Ταρέμι.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Μοναστηρλής, Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Μπάμπα, Μεϊτέ, Καμαρά, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Γιακουμάκης.

Το πρόγραμμα των προημιτελικών κλείνει στο ΟΑΚΑ, εκεί που ο Παναθηναϊκός κοντράρεται με τον Άρη (20:30), με τις δύο ομάδες να δείχνουν πως βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Οι πράσινοι με νέα πρόσωπα νίκησαν εύκολα 3-0 τον Πανσερραϊκό, ενώ η ομάδα του Χιμένεθ απέκλεισε τον Παναιτωλικό στην προηγούμενη φάση του θεσμού και ήρθε ισόπαλη 1-1 με την ΑΕΚ, έχοντας πολύ καλή απόδοση.

Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Κώτσιρας, Τουμπά, Πάλμερ-Μπράουν, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Κοντούρης, Πελίστρι, Μπακασέτας, Ζαρουρί, Τετέι.

Άρης (Μανόλο Χιμένεθ): Αθανασιάδης, Τεχέρο, Φαμπιάνο, Άλβαρο, Φαντιγκά, Ράτσιτς, Μόντσου, Πέρεθ, Γένσεν, Παναγίδης, Μορόν.

Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις των προημιτελικών:

15:00 «Λάμπρος Κατσώνης», Λεβαδειακός – Κηφισιά (Cosmote Sport 1 HD)

17:00 «OPAP Arena», ΑΕΚ – ΟΦΗ (Cosmote Sport 3 HD)

18:30 «Γεώργιος Καραϊσκάκης», Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (Cosmote Sport 2 HD)

20:30 OAKA, Παναθηναϊκός – Άρης (Cosmote Sport 1 HD)

Οι διασταυρώσεις των ημιτελικών:

Ολυμπιακός ή ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός ή Άρης

Λεβαδειακός ή Κηφισιά – ΑΕΚ ή ΟΦΗ

*Τα πρώτα ματς θα γίνουν 3-4-5 Φεβρουαρίου κι οι ρεβάνς στις 10-11-12 Φεβρουαρίου.

