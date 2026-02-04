Κύπελλο Ελλάδας: Ντέρμπι στη Λεωφόρο, μάχη των αουτσάιντερ στο Ηράκλειο - Real.gr

Στην τελική ευθεία πλέον το νέο και ανανεωμένο Κύπελλο Ελλάδας, καθώς απόψε (4/2) διεξάγονται οι πρώτοι ημιτελικοί της διοργάνωσης σε Παγκρήτιο και Λεωφόρο.

Εναρκτήρια αναμέτρηση στο Ηράκλειο (17:00), εκεί όπου ΟΦΗ και Λεβαδειακός θα δώσουν το πρώτο από τα τρία διαδοχικά ματς που τους περιμένουν μέσα σε μία εβδομάδα (!), αφού ενδιάμεσα από τα δύο Κυπελλικά παιχνίδια υπάρχει και η μεταξύ τους Κυριακάτικη κόντρα στο πρωτάθλημα, πάλι στο Παγκρήτιο.

Με το πόδι σταθερά στο… γκάζι από την αρχή της σεζόν οι εκπληκτικοί Βοιωτοί βρίσκονται στα ημιτελικά μετά από 41 χρόνια και μόλις δεύτερη φορά στην ιστορία τους, θέλοντας να ζήσουν για πρώτη φορά το όνειρο του τελικού.

Με ανεβασμένη ψυχολογία ο πολύ βελτιωμένος ΟΦΗ του Κόντη ψάχνει την back to back πρόκριση στον τελικό, θέλοντας φυσικά φέτος να… πιει και νερό.

Στο πρωτάθλημα ο Λεβαδειακός είχε συντρίψει τους Κρητικούς με 4-0, αλλά αυτή τη φορά αναμένεται ένα εντελώς διαφορετικό παιχνίδι.

Νοκ άουτ ο Μάγκνουσον για τους φιλοξενούμενους, χωρίς Καραχάλιο, Αποστολάκη ο ΟΦΗ.

ΟΦΗ (Κόντης): Χριστογεώργος, Γκονζάλεθ, Κωστούλας, Λαμπρόπουλος, Κρίζμανιτς, Χατζηθεοδωρίδης, Μπαΐνοβιτς, Ανδρούτσος, Σενγκέλια, Νους, Σαλσέδο.

Λεβαδειακός (Παπαδόπουλος): Άνακερ, Τσάπρας, Λιάγκας, Κορνέζος, Βήχος, Τσοκάι, Γκούμας, Παλάσιος, Κωστή, Πεντρόσο, Οζέγκοβιτς.

Στις 20:30 διεξάγεται στη Λεωφόρο το μεγάλο ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ.

Για τρίτη φορά φέτος αντιμέτωποι, καθώς έχουν δώσει και τα δύο παιχνίδια τους στο πρωτάθλημα. Στο ίδιο γήπεδο, μάλιστα, ο Δικέφαλος του Βορρά δέχτηκε τη μοναδική φετινή ήττα του στη Super League, ενώ οι πράσινοι είχαν κάνει ένα από τα χειρότερα παιχνίδια τους στο 2-0 της Τούμπας.

Με θετική ψυχολογία το τριφύλλι μετά τα δύο τελευταία θετικά αποτελέσματα, ενώ η ομάδα του Λουτσέσκου έρχεται από την τεσσάρα επί του Πανσερραϊκού στον απόηχο της τραγωδίας με τους επτά οπαδούς της.

Σημαντική απώλεια ο Κωνσταντέλιας για τους Θεσσαλονικείς, με τα γνωστά… αρκετά προβλήματα οι γηπεδούχοι (Πελίστρι, Τσιριβέγια, Τζούριτσιτς, Ντέσερς, Κώτσιρας, Τουμπά) που δεν ανακοίνωσαν αποστολή.

Παναθηναϊκός (Μπενίτεθ): Λαφόν – Κάτρης, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Κυριακόπουλος – Κοντούρης, Τσέριν, Μπακασέτας – Παντελίδης, Ζαρουρί – Τετέι.

ΠΑΟΚ (Λουτσέσκου): Τσιφτσής – Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα – Οζντόεφ, Μεϊτέ – Ζίβκοβιτς, Πέλκας, Τάισον – Μύθου.

Το πρόγραμμα των ημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδας:

Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου

17:00 ΟΦΗ – Λεβαδειακός

20:30 Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου

17:00 Λεβαδειακός – ΟΦΗ

20:30 ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός

