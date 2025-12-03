Κύπελλο Ελλάδας: Ο… μεσημεριανός Ολυμπιακός, οι μάχες ΑΕΚ-Παναθηναϊκού και το Άρης-ΠΑΟΚ - Real.gr

Φουλ δράση με οκτώ αγώνες σήμερα για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, με το μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης να ξεχωρίζει. Ο Άρης φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ στις 21:30, λίγες μέρες πριν ανταμώσουν οι δύο ομάδες στην Τούμπα για το πρωτάθλημα.

Πολύ νωρίτερα, στις 13:30, η Ελλάς Σύρου υποδέχεται τον Ολυμπιακό, που ψάχνει το 3/3, ενώ κάτι αντίστοιχο θα επιδιώξει στις 19:30 ο Παναθηναϊκός, υποδεχόμενος την Κηφισιά.

Η δε ΑΕΚ φιλοξενεί δύο ώρες νωρίτερα τον ΟΦΗ, έχοντας ήδη εννέα βαθμούς και ψάχνοντας το απόλυτο, που πιθανότατα θα τη στείλει από τώρα στα προημιτελικά – με τους Κρητικούς βέβαια να είναι κι αυτοί άχαστοι μέχρι τώρα.

Το ίδιο ψάχνει και ο Λεβαδειακός στο εκτός έδρας ματς με τη Μαρκό, με τους Βοιωτούς να θέλουν να αφήσουν πίσω τους την ήττα από τον ΠΑΟΚ για το πρωτάθλημα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Τρίτη (02/12)

Βόλος-Αιγάλεω 6-0

Τετάρτη (03/12)

Ελλάς Σύρου-Ολυμπιακός (13:30)

Καλλιθέα-Καβάλα (15:00)

Μαρκό-Λεβαδειακός (15:00)

ΑΕΛ-Ατρόμητος (16:00)

Αστέρας Τρίπολης-Ηλιούπολη (17:00)

ΑΕΚ-ΟΦΗ (17:30)

Παναθηναϊκός-Κηφισιά (19:30)

Άρης-ΠΑΟΚ (21:30)

Πέμπτη (04/12)

Ηρακλής-Παναιτωλικός (17:00)

ΠΗΓΗ: filathlos.gr