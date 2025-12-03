Κύπελλο Ελλάδας: Ο… μεσημεριανός Ολυμπιακός, οι μάχες ΑΕΚ-Παναθηναϊκού και το Άρης-ΠΑΟΚ - Real.gr

Πολύ νωρίτερα, στις 13:30, η Ελλάς Σύρου υποδέχεται τον Ολυμπιακό, που ψάχνει το 3/3, ενώ κάτι αντίστοιχο θα επιδιώξει στις 19:30 ο Παναθηναϊκός, υποδεχόμενος την Κηφισιά.
Η δε ΑΕΚ φιλοξενεί δύο ώρες νωρίτερα τον ΟΦΗ, έχοντας ήδη εννέα βαθμούς και ψάχνοντας το απόλυτο, που πιθανότατα θα τη στείλει από τώρα στα προημιτελικά – με τους Κρητικούς βέβαια να είναι κι αυτοί άχαστοι μέχρι τώρα.
Το ίδιο ψάχνει και ο Λεβαδειακός στο εκτός έδρας ματς με τη Μαρκό, με τους Βοιωτούς να θέλουν να αφήσουν πίσω τους την ήττα από τον ΠΑΟΚ για το πρωτάθλημα.
Αναλυτικά το πρόγραμμα:
Τρίτη (02/12)
Βόλος-Αιγάλεω 6-0
Τετάρτη (03/12)
Ελλάς Σύρου-Ολυμπιακός (13:30)
Καλλιθέα-Καβάλα (15:00)
Μαρκό-Λεβαδειακός (15:00)
ΑΕΛ-Ατρόμητος (16:00)
Αστέρας Τρίπολης-Ηλιούπολη (17:00)
ΑΕΚ-ΟΦΗ (17:30)
Παναθηναϊκός-Κηφισιά (19:30)
Άρης-ΠΑΟΚ (21:30)
Πέμπτη (04/12)
Ηρακλής-Παναιτωλικός (17:00)
ΠΗΓΗ: filathlos.gr