Quantcast
Κύπελλο Ελλάδας: Οι ομάδες που θα συμμετάσχουν στη League Phase - Real.gr
real player

Κύπελλο Ελλάδας: Οι ομάδες που θα συμμετάσχουν στη League Phase

21:00, 20/08/2025
Κύπελλο Ελλάδας: Οι ομάδες που θα συμμετάσχουν στη League Phase

Μετά την ολοκλήρωση την προκριματικής φάσης, αναδείχτηκαν οι 20 ομάδες που θα συμμετάσχουν στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Οι 13 προέρχονται από τη Super League, καθώς ο μόνος που έμεινε εκτός ήταν ο Πανσερραϊκος.

Αναλυτικά οι ομάδες που θα αγωνιστούν για πρώτη φορά με το νέο τρόπο διεξαγωγής της διοργάνωσης είναι:

Ολυμπιακός
Παναθηναϊκός
ΠΑΟΚ
ΑΕΚ
Αρης
Αστέρας Τρίπολης
Ατρόμητος
ΟΦΗ
Λεβαδειακός
Παναιτωλικός
Βόλος
ΑΕΛ
Κηφισιά
Ηλιούπολη
Αιγάλεω
Καβάλα
Athens Kallithea
Μαρκό
Ελλάς Σύρου
Ηρακλής

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Συνεχίζονται οι ανθρώπινες τραγωδίες στους δρόμους της Αθήνας - Δύο μοτοσυκλετιστές άφησαν την τελευταία τους πνοή στην άσφαλτο

Συνεχίζονται οι ανθρώπινες τραγωδίες στους δρόμους της Αθήνας - Δύο μοτοσυκλετιστές άφησαν την τελευταία τους πνοή στην άσφαλτο

17:49 20/08
Συνεδριάζει το ΝΑΤΟ - Με «όπλο» τον κυνισμό της διπλωματίας ο Τραμπ συνεχίζει τις προσπάθειες για συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι

Συνεδριάζει το ΝΑΤΟ - Με «όπλο» τον κυνισμό της διπλωματίας ο Τραμπ συνεχίζει τις προσπάθειες για συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι

18:05 20/08
Τηλεφωνική επικοινωνία του Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου Abdel Fatah El-Sisi

Τηλεφωνική επικοινωνία του Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου Abdel Fatah El-Sisi

19:26 20/08
Από τις 25 Αυγούστου έως τις 12 Σεπτεμβρίου, οι εγγραφές επιτυχόντων από το παράλληλο μηχανογραφικό στις 30 ΣΑΕΚ της ΔΥΠΑ

Από τις 25 Αυγούστου έως τις 12 Σεπτεμβρίου, οι εγγραφές επιτυχόντων από το παράλληλο μηχανογραφικό στις 30 ΣΑΕΚ της ΔΥΠΑ

13:45 20/08
Τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν – Ερντογάν για την Ουκρανία: Στο επίκεντρο η ειρηνευτική διαδικασία

Τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν – Ερντογάν για την Ουκρανία: Στο επίκεντρο η ειρηνευτική διαδικασία

15:12 20/08
Σητεία: Βυθίστηκε το φορτηγό πλοίο στο Ακρωτήριο Σίδερο

Σητεία: Βυθίστηκε το φορτηγό πλοίο στο Ακρωτήριο Σίδερο

17:00 20/08
Μητσοτάκης στο TikTok για τις συλλήψεις εμπρηστών: Η ατιμωρησία τελειώνει εδώ

Μητσοτάκης στο TikTok για τις συλλήψεις εμπρηστών: Η ατιμωρησία τελειώνει εδώ

18:14 20/08
Επιχείρηση της ΕΛΑΣ για την εξάρθρωση ομάδων της τουρκικής μαφίας στην Αττική

Επιχείρηση της ΕΛΑΣ για την εξάρθρωση ομάδων της τουρκικής μαφίας στην Αττική

15:40 20/08
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved