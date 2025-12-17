Κύπελλο Ελλάδας: Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 2-1 της Καβάλας και οδεύει προς την 4η θέση - Real.gr

Οι «πράσινοι» βρήκαν τη λύση με το γκολ του Ταμπόρδα στο 53’, έκαναν το «4Χ4» και πέρασαν απευθείας στα προημιτελικά, όμως δεν κατάφεραν να ξεπεράσουν την ΑΕΚ στη διαφορά τερμάτων -κι εφόσον ο Ολυμπιακός νικήσει τον Ηρακλή στο Φάληρο– θα τερματίσουν στην 4η θέση της βαθμολογίας, έχοντας ως υποψήφιο αντίπαλο στους «8» τον νικητή του ζευγαριού Άρης-Παναιτωλικός.
Οι «πράσινοι» είχαν την πρώτη καλή ευκαιρία τους στο 2’ με την κεφαλιά του Σφιντέρσκι που πέρασε λίγο άουτ σε μία φάση, όπου ο Πολωνός φορ τραυματίστηκε στο κεφάλι, ένιωσε έντονη ζάλη κι αντικαταστάθηκε από τον Πάντοβιτς στο 7’.
Στο 18’ ο Παναθηναϊκός άνοιξε το σκορ, όταν σε ωραία ανάπτυξη από τα δεξιά και σέντρα του Μαντσίνι, ο Χρούστινετς έδιωξε χλιαρά, «στρώνοντας» στον Μλαντένοβιτς που πλάσαρε με τη μία (και με το δεξί), κάνοντας το 1-0 για τους «πράσινους».
Στο 28’ το «τριφύλλι» έχασε με τραυματισμό και τον Πάντοβιτς με τράβηγμα στον δεξιό οπίσθιο μηριαίο (έγινε αλλαγή στην αλλαγή), ενώ στο 34’ η Καβάλα έφερε το ματς στα ίσα. Ο διαιτητής Κόκκινος έδειξε πέναλτι σε τάκλιν του Μλαντένοβιτς στον Κατσουλίδη, (απόφαση με την οποία συμφώνησε κι ο Δραμινός VAR Πουλικίδης) με τον Μαρκ Σιφναίο να μην αστοχεί και να ισοφαρίζει σε 1-1.
Ο Παναθηναϊκός άρχισε να πιέζει στην αρχή του δευτέρου ημιχρόνου και στο 52’ είχε μεγάλη ευκαιρία όταν από φάουλ του Βιλένα, η μπάλα κόντραρε στο τείχος κι ο Γιαννίκογλου έδιωξε εντυπωσιακά στη γωνία του. Στο 53’ ο Ταμπόρδα πήρε την ασίστ του Τζούριτσιτς και με ωραίο σουτ απ’ το όριο της περιοχής, έκανε το 2-1 για τους «πράσινους» και πανηγύρισε έξαλλα το πρώτο του γκολ με τη φανέλα του «τριφυλλιού».
Στο 55’ από καταπληκτικό σουτ του Κώτσιρα από τα 35 μέτρα, η μπάλα εξοστρακίστηκε απ’ το οριζόντιο δοκάρι, χτύπησε στην πλάτη του Γιαννίκογλου κι έφυγε κόρνερ. Ο Σιφναίος στο 59’ πλάσαρε άστοχα από καλή θέση, ενώ στο 69’ από σέντρα του Μαντσίνι, ο Νίκας «σημάδεψε» το οριζόντιο δοκάρι στην τελευταία καλή ευκαιρία του αγώνα, με το 2-1 να «σφραγίζει» τις προσπάθειες των δύο ομάδων.
Διαιτητής: Κόκκινος (Χαλκιδικής)
Κίτρινες: 62’ Γαβριηλίδης – 45’+4’ Βιλένα, 71’ Ίνγκασον
ΚΑΒΑΛΑ (Γιάννης Τάτσης): Γιαννίκογλου, Διονέλλης (46’ Κολλαράς), Ελ Καντουσί, Κατσουλίδης, Αλιατίδης (83’ Ξυγκόρος), Γαβριηλίδης, Ρακίπ Μπρέγκου, Σιφναίος, Παπαδόπουλος (58’ Ρόιμπας), Χρούστινετς, Σπανδωνίδης.
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Κότσαρης, Κώτσιρας, Ίνγκασον, Φικάι, Μλαντένοβιτς, Αντριάνο Μπρέγκου (46’ Τζούριτσιτς), Βιλένα, Νίκας (82’ Τσιριβέγια), Ταμπόρδα, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι (7’ λ.τρ. Πάντοβιτς, 28’ λ.τρ Μπόκος).