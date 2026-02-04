Κύπελλο Ελλάδας: Προβάδισμα πρόκρισης στον τελικό για τον ΠΑΟΚ, 1-0 τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο - Real.gr

Quantcast
22:52, 04/02/2026
Κύπελλο Ελλάδας: Προβάδισμα πρόκρισης στον τελικό για τον ΠΑΟΚ, 1-0 τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο

Καταθέτοντας ανωτερότητα μέσα στο γήπεδο στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα κι έχοντας περισσότερες «μεγάλες» στιγμές στο ματς, ο ΠΑΟΚ νίκησε τον Παναθηναϊκό με 1-0 στο «Απόστολος Νικολαΐδης» στον πρώτο ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας και πήρε πλέον ένα πάρα πολύ ισχυρό πλεονέκτημα ενόψει της ρεβάνς της επόμενης Τετάρτης (11/2, 20:30) στην Τούμπα, για το «εισιτήριο» που οδηγεί στον τελικό της 25ης Απριλίου στο «Πανθεσσαλικό» του Βόλου.

Ο ΠΑΟΚ έβγαλε καλύτερη εικόνα στον αγώνα απ’ την εκκίνηση του αγώνα και στο πρώτο δεκάλεπτο μέτρησε τρεις πολύ καλές τελικές. Στο 5’ ο Λαφόν μπλόκαρε το «πονηρό» γύρισμα του Μιχαηλίδη στο δεύτερο δοκάρι, ενώ στο 7’ ο Μύθου πλάσαρε άουτ στο γύρισμα του Ζίβκοβιτς.

Στο 10’ από σέντρα του Ζίβκοβιτς, ο Τάισον κατέβασε την μπάλα και σούταρε δυνατά, με τον Γεντβάι να διώχνει σωτήρια για τους «πράσινους» πριν περάσει η μπάλα τη γραμμή, ενώ στο 16’ από λάθος του Γεντβάι στο χώρο του κέντρου, ο Ζίβκοβιτς έβγαλε κάθετη στον Τάισον, αυτός εκτέλεσε με την μπάλα να κοντράρει στο πόδι του Ίνγκασον και να περνάει κόρνερ.

Στο 25’ ο Μύθου από κάθετη του Πέλκα, βγήκε πλάγια και πλάσαρε πάνω απ’ τα δοκάρια, ενώ στο 30’ ο Παναθηναϊκός είχε την πρώτη τελική του, όταν ο Τεττέη έκανε ατομική ενέργεια και σούταρε δυνατά με το δεξί, αλλά ο Τσιφτσής απέκρουσε. Στο 44’ από λάθος του Τσέριν στον άξονα, ο Πέλκας «έφυγε» τετ-α-τετ, όμως ο Λαφόν έμεινε στη θέση του κι απέκρουσε το πλασέ του μεσοεπιθετικού του ΠΑΟΚ.

Στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου ο Τεττέη μπήκε στην περιοχή, όμως προσπάθειά του πέρασε δίπλα απ’ τα δοκάρια, για να έρθει το γκολ του ΠΑΟΚ στο 65’. Σε φάση διαρκείας στην περιοχή του Παναθηναϊκού, ο Καλάμπρια έκανε μεγάλο λάθος, καθώς στην προσπάθειά του να διώξει με γυριστό, δεν είδε τον Γιακουμάκη και τον «γκρέμισε» με τον Ευαγγέλου να δείχνει πέναλτι. Ο Γιακουμάκης ανέλαβε την εκτέλεση στο 66’ και άνοιξε το σκορ, κάνοντας το 1-0 για τον ΠΑΟΚ.

Μετά το γκολ ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να βγάλει αντίδραση και στο 72’ είχε μία πολύ σπουδαία ευκαιρία όταν από κεφαλιά του Τεττέη ο Τσιφτσής απέκρουσε καταπληκτικά στο «παραθυράκι» του σε κόρνερ, διατηρώντας το «μηδέν» στην εστία του.

Στα τελευταία λεπτά του αγώνα ο ΠΑΟΚ κράτησε με σχετική άνεση κάθε «γέμισμα» των «πράσινων» προς την περιοχή του Τσιφτσή και πήρε μία νίκη που τον φέρνει πιο κοντά στον τελικό του Κυπέλλου.

