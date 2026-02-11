Κύπελλο Ελλάδας: «Σφραγίζονται» τα εισιτήρια του τελικού σε Τούμπα και Λιβαδειά - Real.gr

Σήμερα (11/2) διεξάγονται οι ρεβάνς των ημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδας, με φόντο τα δύο πολυπόθητα εισιτήρια για τον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης.

Το βλέμμα στρέφεται στην Τούμπα, όπου ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός κοντράρονται στις 20:30 (Cosmote Sport 1 HD), με τον Δικέφαλο του Βορρά να έχει το προβάδισμα πρόκρισης μετά το 1-0 στη Λεωφόρο. Ωστόσο, οι πράσινοι ταξίδεψαν με φουλ ψυχολογία για την ανατροπή στη Θεσσαλονίκη, έπειτα το μεγάλο «διπλό» επί του Ολυμπιακού στο πρωτάθλημα.

Οι ασπρόμαυροι προέρχονται από το ισόπαλο ντέρμπι με τον Άρη, ενώ ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν μπορεί να υπολογίζει ξανά σε Κωνσταντέλια, Ιβανούσετς, νοκ άουτ τέθηκε και ο Ντεσπόντοφ, όμως επέστρεψε ο Μεϊτέ. Για τον Ράφα Μπενίτεθ επανέρχονται οι Ρενάτο Σάντσες, Τουμπά, όχι όμως και ο Τσέριν, με τους Τζούριτσιτς, Πελίστρι να παραμένουν σταθερά στα «πιτς», όπου μπήκε ξανά και ο Κώτσιρας.

Οι πιθανές ενδεκάδες:

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής – Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα – Μεϊτέ, Οζντόεφ – Ζίβκοβιτς, Πέλκας, Τάισον – Μύθου.

Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν – Καλάμπρια, Ίνγκασον, Πάλμερ-Μπράουν, Γεντβάι, Κυριακόπουλος – Κοντούρης, Σιώπης – Ταμπόρδα, Αντίνο – Τεττέη.

Διαιτητής: Φωτιάς

Βοηθοί: Μεϊντάνας, Παπαδάκης

4ος: Βεργέτης

VAR: Ρουπέτι (Ολλανδία)

AVAR: Μάνσχοτ (Ολλανδία)

Νωρίτερα (17:00, Cosmote Sport 2 HD), Λεβαδειακός και ΟΦΗ αναμετρώνται στη Λιβαδειά, σε μια μονομαχία χωρίς φαβορί, μετά το ισόπαλο 1-1 του πρώτου αγώνα στο Ηράκλειο (δεν υπολογίζονται πλέον τα εκτός έδρας γκολ).

Οι Βοιωτοί ψάχνουν την παρθενική τους πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου, ενώ η… αναγεννημένη ομάδα του Κόντη θέλει να δώσει το «παρών» για δεύτερη σερί χρονιά.

Τρίτο διαδοχικό συναπάντημα για τις δύο ομάδες, καθώς ενδιάμεσα αγωνίστηκαν και στο πρωτάθλημα, εκεί όπου οι Κρητικοί πανηγύρισαν μεγάλη νίκη με 3-2 την Κυριακή κι έγιναν η πρώτη ομάδα εκτός Big-4 που κερδίζει φέτος τους Βοιωτούς.

Σημαντική η επιστροφή του Μάγκνουσον για τους γηπεδούχους, ενώ εκτός βρίσκονται οι Συμελίδης, Λαγιούς. Σταθερά απουσιάζει ο Καραχάλιος για τον ΟΦΗ.

Οι πιθανές ενδεκάδες:

Λεβαδειακός (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν – Τσάπρας, Λιάγκας, Μάγκνουσον, Βήχος – Τσοκάι, Κωστή – Παλάσιος, Φίλων, Μπάλτσι – Όζμπολτ.

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος – Κρίζμανιτς, Λαμπρόπουλος, Κωστούλας – Γκονζάλεθ, Ανδρούτσος, Βούκοτιτς, Χατζηθεοδωρίδης – Φούντας, Νους, Σαλσέδο.

Διαιτητής: Παπαπέτρου

Βοηθοί: Πετρόπουλος, Δημητριάδης

4ος: Πολυχρόνης

VAR: Παπαδόπουλος

AVAR: Κουμπαράκης

Ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί στις 25 Απριλίου στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

ΠΗΓΗ: filathlos.gr