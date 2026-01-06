Κύπελλο Ελλάδας: Τέσσερα «εισιτήρια» για τους «8» - Real.gr

Μετά το Super Cup που διεξήχθη το περασμένο Σάββατο (3/1) στο Παγκρήτιο ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΟΦΗ, η δράση στον ελληνικό ποδοσφαιρικό χώρο «μεταφέρεται» το διήμερο 6-7/1 στο Κύπελλο Ελλάδας, με τα τέσσερα παιχνίδια της φάσης των νοκ-άουτ ανάμεσα στις ομάδες που τερμάτισαν απ’ την 5η έως και τη 12η θέση της League Phase.

Τέσσερα «εισιτήρια» αναζητούν… κατόχους, προκειμένου ακολούθως να συμπληρωθεί η προημιτελική φάση, όπου περιμένουν ήδη ο Ολυμπιακός, ο Λεβαδειακός, η ΑΕΚ κι ο Παναθηναϊκός. Ο Άρης θα υποδεχθεί τον Παναιτωλικό την Τρίτη (6/1, 15:00) στο «Κλεάνθης Βικελίδης», με τον νικητή του ζευγαριού να αντιμετωπίζει την επόμενη εβδομάδα τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο.

Στις 17:00 ο Βόλος θα υποδεχθεί την Κηφισιά στο πρώτο παιχνίδι της ομάδας των βορείων προαστίων στην μετά – Τετέι και Παντελίδη εποχή, με τον νικητή να αντιμετωπίζει με μειονέκτημα έδρας τον Λεβαδειακό στους «8».

Το πρώτο σκέλος των αγώνων της Τρίτης θα ολοκληρωθεί με το ματς ΠΑΟΚ-Ατρόμητος στην Τούμπα (20:00), απ’ όπου θα προκύψει ο αντίπαλος του Ολυμπιακού στην προημιτελική φάση, ενώ την Τετάρτη (7/1), ο ΟΦΗ θα υποδεχθεί τον Αστέρα Τρίπολης, με τον νικητή να αντιμετωπίζει την άλλη εβδομάδα την ΑΕΚ στην OPAP Arena.

Υπενθυμίζεται πως στον ενδιάμεσο γύρο των νοκ-άουτ και στα προημιτελικά, οι αγώνες είναι μονοί κι αν λήξουν ισόπαλοι θα οδηγούνται απευθείας στα πέναλτι χωρίς παράταση. Ο τελικός θα διεξαχθεί στις 25 Απριλίου 2026 στο Ολυμπιακό Στάδιο.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της ενδιάμεσης νοκ-άουτ φάσης του Κυπέλλου και ο δρόμος ως τον τελικό:

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΦΑΣΗ ΝΟΚ-ΑΟΥΤ 5-12

Τρίτη 6 Ιανουαρίου 2026

Άρης-Παναιτωλικός 15:00

Βόλος-Κηφισιά 17:30

ΠΑΟΚ-Ατρόμητος 20:00

Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2026

ΟΦΗ-Αστέρας Τρίπολης 17:00

ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ

1.Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ ή Ατρόμητος

2.Λεβαδειακός – Βόλος ή Κηφισιά

3.ΑΕΚ – ΟΦΗ ή Αστέρας Τρίπολης

4.Παναθηναϊκός – Άρης ή Παναιτωλικός

ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΜΙΤΕΛΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ

Α. Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ ή Ατρόμητος εναντίον Παναθηναϊκός – Άρης ή Παναιτωλικός

Β. Λεβαδειακός – Βόλος ή Κηφισιά εναντίον ΑΕΚ – ΟΦΗ ή Αστέρας Τρίπολης

ΤΕΛΙΚΟΣ (25 Απριλίου 2025/ΟΑΚΑ)

Νικητής Α – Νικητής Β

