Κύπελλο Ελλάδας: Το πρόγραμμα της Α΄ φάσης - Real.gr

Με τις αναμετρήσεις της Α΄ φάσης, αρχίζει το τριήμερο 18-20 Αυγούστου το κύπελλο Ελλάδας για τη σεζόν 2025-26.

Υπενθυμίζεται ότι οι αγώνες του προκριματικού γύρου θα είναι μονοί, γηπεδούχος είναι η ομάδα που κληρώθηκε πρώτη σε κάθε ζευγάρι και, σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος στην κανονική διάρκεια, ακολουθεί εκτέλεση πέναλτι, χωρίς παράταση. Στη League Phase θα συμμετάσχουν οι 11 ομάδες που θα προκύψουν από την παραπάνω διαδικασία, η Ηλιούπολη που προκρίθηκε άνευ αγώνος από την κλήρωση του προκριματικού γύρου και οι 8 πρώτες ομάδες της περσινής Super League (Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Αρης, Αστέρας Τρίπολης, Ατρόμητος και ΟΦΗ).

ΤΡΙΤΗ 19/8

17:00 Καλαμάτα-ΑΕΛ

17:00 Αναγέννηση Καρδίτσας-Κηφισιά

17:00 Αιγάλεω-Παναργειακός

17:00 Καβάλα-Πανσερραϊκός

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/8

17:00 Καμπανιακός-Athens Kallithea

17:00 Πανιώνιος-ΠΟΤ Ηρακλής

17:00 Χανιά-Μαρκό

17:15 Ελλάς Σύρου-Νέστος Χρυσούπολης