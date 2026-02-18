Κύπελλο Ελλάδος: Ξέσπασε με 101-71 στον ΠΑΟΚ ο Παναθηναϊκός και πέρασε άνετα στα ημιτελικά - Real.gr

Σαν… οδοστρωτήρας πέρασε ο Παναθηναϊκός πάνω από τον ΠΑΟΚ στα προημιτελικά του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας μπάσκετ των Ανδρών, που φιλοξενείται στο κλειστό «Δύο Αοράκια» του Ηρακλείου.

Οι «πράσινοι» συνέτριψαν 101-71 τους Θεσσαλονικείς, κυριαρχώντας στο παρκέ από το πρώτο έως το τελευταίο λεπτό και παίρνοντας πανηγυρική πρόκριση στην τετράδα, όπου την Πέμπτη (19/2, 20:00) θα αντιμετωπίσουν τον Ηρακλή.

Το «τριφύλλι» κυριάρχησε σε όλες τις στατιστικές κατηγορίες και από την εκκίνηση της δεύτερης περιόδου, όταν έβαλε και την άμυνα στο… κόλπο, χάρισε στη διαφορά μη αναστρέψιμες τιμές, δίνοντας πρόωρο τέλος στη… σεμνή τελετή.

Η αναμέτρηση, που είχε περισσότερο προπονητικό χαρακτήρα, ήταν μία καλή ευκαιρία για να εγκλιματιστεί το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, με τον περσινό MVP του φάιναλ φορ της Euroleague να τελειώνει τον αγώνα με 16 πόντους, 2 κλεψίματα και 1 ριμπάουντ σε 16 λεπτά συμμετοχής.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ο εξαιρετικός Ρισόν Χολμς με 21 πόντους, ενώ 14 πρόσθεσε ο Κέντρικ Ναν (με 6 ασίστ), 10 ο Τσέντι Όσμαν και 10 ο Ντίνος Μήτογλου. Από τον ΠΑΟΚ ξεχώρισε ο Μπριν Ταϊρί με 16 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 31-20, 57-32, 82-47, 101-71

Ο Παναθηναϊκός μπήκε νωθρά, αλλά γρήγορα βρήκε ρυθμό χάρη στους Γκραντ και Χολμς, που είχαν μονοπωλήσει το σκοράρισμα (12-9 στο 5΄). Στη συνέχεια, ο Ναν μπήκε στην εξίσωση, και με τρίποντο του Μήτογλου, οι πράσινοι εκτόξευσαν τη διαφορά σε διψήφιο αριθμό (26-16), ενώ ο Χέιζ-Ντέιβις πάτησε για πρώτη φορά παρκέ στα 16΄΄ πριν το τέλος της πρώτης περιόδου, ολοκληρώνοντας ένα εξαιρετικό πρώτο δεκάλεπτο για την ομάδα του, που είχε 9/9 βολές και 9/12 σουτ.

Ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να αντισταθεί στην κυριαρχία των γηπεδούχων, οι οποίοι με ρεσιτάλ στην άμυνα «κλείδωσαν» τους Θεσσαλονικείς. Ο Τολιόπουλος σκόραρε στον αιφνιδιασμό για το 38-23 στο 13΄, ενώ ο Χέιζ-Ντέιβις πρόσθεσε τρίποντο για το 43-25 στο 15΄, μετά από ασίστ του Τολιόπουλου. Το +20 ήρθε με εντυπωσιακό κάρφωμα του Χολμς, ενώ οι «πράσινοι» πήραν τον δρόμο προς τα αποδυτήρια στο +25 (57-32).

Με την είσοδο του δευτέρου ημιχρόνου, ο Παναθηναϊκός πάτησε ακόμα πιο γερά το γκάζι! Οι Χολμς και Ερνανγκόμεθ ανέβασαν το σκορ στο 64-34 στο 24΄, βάζοντας πρόωρα τέλος στα όνειρα του ΠΑΟΚ. Ο Αταμάν προχώρησε σε διαχείριση στο υπόλοιπο της αναμέτρησης, δίνοντας χρόνο συμμετοχής σε Τολιόπουλο, Καλαϊτζάκη, Ρογκαβόπουλο, Σαμοντούροβ και Μήτογλου.

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Πουρσανίδης, Τσιμπούρης, Μπακάλης

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Εργκίν Αταμάν): Καλαϊτζάκης, Όσμαν 10 (1), Χολμς 21, Χέιζ-Ντέιβις 16 (3), Ρογκαβόπουλος 6 (1), Σαμοντούροβ 2, Γκραντ 7 (1), Ναν 14 (2), Τολιόπουλος 7 (1), Ερνανγκόμεθ 5 (1), Μήτογλου 10 (1).

ΠΑΟΚ (Γιούρι Ζντοβτς): Άλεν 14, Μέλβιν 4, Ταϊρί 16 (1), Κόνιαρης 2, Χουγκάζ 10 (1), Ομορούγι 1, Περσίδης 7 (1), Ιατρίδης, Μπέβερλι 9 (3), Φίλλιος 5 (1), Μουρ 3.