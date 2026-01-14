Κύπελλο: Εμφατικά στα ημιτελικά ο Παναθηναϊκός - Επικράτησε 3-0 του Άρη - Real.gr

Quantcast
22:47, 14/01/2026
Σύνοψη από το

  • Ο Παναθηναϊκός νίκησε τον Άρη με το εμφατικό 3-0 στο Ολυμπιακό Στάδιο, στον τέταρτο και τελευταίο προημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας. Με αυτή τη νίκη, έκλεισε θέση για τους «4» της διοργάνωσης.
  • Ο Τάσος Μπακασέτας ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης, σημειώνοντας χατ-τρικ με τρία γκολ (16’, 52’ πέν., 65’ πέν.). Αυτό ήταν το πρώτο του χατ-τρικ μετά το 2016.
  • Στα ημιτελικά του Κυπέλλου, ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ σε διπλά ματς σε ΟΑΚΑ και Τούμπα, διεκδικώντας μία θέση στον τελικό της 25ης Απριλίου.
Οι «πράσινοι» στην ημιτελική φάση θα αντιμετώπισουν τον ΠΑΟΚ.

Με τον Τάσο Μπακασέτα να βάζει φαρδιά… πλατιά την «υπογραφή» του σημειώνοντας χατ-τρικ (16', 52' πέν., 65' πέν.) ο Παναθηναϊκός νίκησε τον Άρη με το εμφατικό 3-0 στο Ολυμπιακό Στάδιο, στον τέταρτο και τελευταίο προημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας κι έκλεισε θέση για τους «4», όπου τον περιμένει πλέον ο ΠΑΟΚ σε διπλά ματς σε ΟΑΚΑ και Τούμπα για μία θέση στον τελικό της 25ης Απριλίου.

Στο 5’ ο Παναθηναϊκός είχε την πρώτη ευκαιρία του όταν από γύρισμα του Παντελίδη από δεξιά, ο Τεττέη πήρε θέση στην περιοχή και κατάφερε να πλασάρει, όμως το πλασέ του κόντραρε και κατέληξε κόρνερ. Ο Άρης έχασε τεράστια ευκαιρία στο 10’ όταν από σέντρα του Πέρεθ, ο Μόντσου έπιασε πλασέ στην κίνηση, με το Λαφόν να αποκρούει και τον Ισπανό μέσο να πλασάρει ξανά ανενόχλητος πάνω απ’ τα δοκάρια.

Στο 12’ έπειτα από νέο ωραίο συνδυασμό των Παντελίδη και Τεττέη και γύρισμα του τελευταίου, ο Μπόκος έκανε την προβολή, αλλά ο Αθανασιάδης απέκρουσε, ενώ τέσσερα λεπτά μετά (16’) ήρθε το γκολ για τους «πράσινους». Από ωραία σέντρα του Καλάμπρια, ο Ράτσιτς πρόλαβε να παρέμβει προ του Σφιντέρσκι που ακούμπησε την μπάλα και την έσπρωξε προς τα έξω κι ο Μπακασέτας με πολύ δυνατό σουτ έξω απ’ την περιοχή έκανε το 1-0 για τον Παναθηναϊκό.

Στο 26’ από σέντρα του Τεττέη, ο Παντελίδης επιχείρησε να νικήσει με… τακουνάκι τον Αθανασιάδη που μπλόκαρε, ενώ στο 34’ ο Λαφόν έκανε μεγάλη επέμβαση στην απευθείας εκτέλεση κόρνερ του Μόντσου. Ακόμη σπουδαιότερη ήταν η απόκρουση του Ιβοριανού γκολκίπερ στο αμέσως επόμενο λεπτό, όταν είπε «όχι» στο πλασέ του Μορόν απ’ το όριο της μικρής περιοχής.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Άρης έχασε σημαντική ευκαιρία στο 47’ με τον Παναγίδη (απέκρουσε ο Λαφόν), ενώ στο 52’ ο Παναθηναϊκός κέρδισε πέναλτι σε ανατροπή του Σφιντέρσκι απ’ τον Ρόουζ. Ο Μπακασέτας ανέλαβε την εκτέλεση κι έκανε το 2-0 για τους «πράσινους», ενώ ολοκλήρωσε ένα ονειρικό για τον ίδιο χατ-τρικ (πρώτο μετά τις 12 Μαρτίου 2016 και το ματς Πανιώνιος-Ξάνθη 3-0) με άλλη μία εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο 65’ σε ανατροπή του Τουμπά απ’ τον Ρόουζ (3-0).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Καλάμπρια, Ίνγκασον, Τουμπά, Κώτσιρας (71’ Κυριακόπουλος), Παντελίδης (71’ Ζαρουρί), Τσιριβέγια, Μπακασέτας (78’ Ρενάτο Σάντσες), Μπόκος, Σφιντέρσκι (90’ Νεμπής), Τεττέη (71’ Πάντοβιτς).

ΑΡΗΣ (Μανόλο Χιμένεθ): Αθανασιάδης, Τεχέρο, Άλβαρο, Ρόουζ (66’ Φαμπιάνο), Φατινγκά, Μόντσου, Ράτσιτς (66’ Ντουντού), Πέρεθ (66’ Γαλανόπουλος), Παναγίδης, Γένσεν (75’ Μπουσαΐντ), Μορόν (87’ Δώνης).

