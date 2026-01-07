Κύπελλο Εθνών Αφρικής: Με άνεση η Ακτή Ελεφαντοστού στους «8» - Δείτε γκολ και highlights της φάσης των «16» - Real.gr

Στο τελευταίο ματς της φάσης των «16» η Ακτή νίκησε 3-0 τη Μπουρκίνα Φάσο και πέρασε στους «8» όπου θα αναμετρηθεί με την Αίγυπτο.
Στο 20′ ο Κεσάντ μετά από μια απίθανη ντρίμπλα πάσαρε στον Ντιαλό και αυτός αφού προσπέρασε όποιον αντίπαλο βρήκε μπροστά του, πέρασε την μπάλα πάνω από τον Κοφί και σημείωσε το 1-0.
Στο 32′ οι Ιβοριανοί έκρυψαν τη μπάλα και ο Ντιαλό μοίρασε στον Ντιομαντέ και αυτός έστειλε την μπάλα στα αντίπαλα δίχτυα διαμορφώνοντας το 2-0.
Στο 87′ ήταν η σειρά του Τουρέ έκανε μια εξαιρετική κούρσα και με ένα δυνατό σουτ σημάδεψε την αριστερή γωνία της εστίας γράφοντας το τελικό 3-0.
Επόμενος αντίπαλός της θα είναι η Αίγυπτος το Σάββατο για τα προημιτελικά του τουρνουά (10/1, 21:00).
Τα αποτελέσματα στη φάση των «16» του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής και οι διασταυρώσεις ως τον τελικό έχουν ως εξής:
Φάση των «16»
03/01/2026
1.Σενεγάλη – Σουδάν 3-1
2.Μάλι – Τυνησία 1-1 (3-2 στα πέναλτι)
04/01/2026
3.Μαρόκο – Τανζανία 1-0
4.Νότια Αφρική – Καμερούν 1-2
05/01/2026
5.Αίγυπτος – Μπενίν 3-1 παρ. (κ. αγ. 1-1)
6.Νιγηρία – Μοζαμβίκη 4-0
06/01/2026
7.Αλγερία – ΛΔ Κονγκό 1-0 παρ.
8.Ακτή Ελεφαντοστού – Μπουρκίνα Φάσο 3-0
Προημιτελικοί
09/01/2026
Α.Μάλι – Σενεγάλη 18:00
Β.Καμερούν – Μαρόκο 21:00
10/01/2026
Γ.Αλγερία – Νιγηρία 18:00
Δ.Αίγυπτος – Ακτή Ελεφαντοστού 21:00
Ημιτελικοί
14/01/2026
α.Νικητής Α – Νικητής Δ 18:00
β.Νικητής Β – Νικητής Γ 21:00
Μικρός Τελικός
17/01/2026, 18:00
Τελικός
18/01/2026, 21:00
Στάδιο: Prince Moulay Abdellah, Ραμπάτ