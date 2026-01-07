Κύπελλο Εθνών Αφρικής: Με άνεση η Ακτή Ελεφαντοστού στους «8» - Δείτε γκολ και highlights της φάσης των «16» - Real.gr

Η Ακτή Ελεφαντοστού είναι η ομάδα που συμπληρώνει το «παζλ» των προημιτελικών του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.

Στο τελευταίο ματς της φάσης των «16» η Ακτή νίκησε 3-0 τη Μπουρκίνα Φάσο και πέρασε στους «8» όπου θα αναμετρηθεί με την Αίγυπτο.

Στο 20′ ο Κεσάντ μετά από μια απίθανη ντρίμπλα πάσαρε στον Ντιαλό και αυτός αφού προσπέρασε όποιον αντίπαλο βρήκε μπροστά του, πέρασε την μπάλα πάνω από τον Κοφί και σημείωσε το 1-0.

Στο 32′ οι Ιβοριανοί έκρυψαν τη μπάλα και ο Ντιαλό μοίρασε στον Ντιομαντέ και αυτός έστειλε την μπάλα στα αντίπαλα δίχτυα διαμορφώνοντας το 2-0.

Στο 87′ ήταν η σειρά του Τουρέ έκανε μια εξαιρετική κούρσα και με ένα δυνατό σουτ σημάδεψε την αριστερή γωνία της εστίας γράφοντας το τελικό 3-0.

Επόμενος αντίπαλός της θα είναι η Αίγυπτος το Σάββατο για τα προημιτελικά του τουρνουά (10/1, 21:00).

Δείτε όλα τα γκολ της φάσης των «16»

Τα αποτελέσματα στη φάση των «16» του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής και οι διασταυρώσεις ως τον τελικό έχουν ως εξής:

Φάση των «16»

03/01/2026

1.Σενεγάλη – Σουδάν 3-1

2.Μάλι – Τυνησία 1-1 (3-2 στα πέναλτι)

04/01/2026

3.Μαρόκο – Τανζανία 1-0

4.Νότια Αφρική – Καμερούν 1-2

05/01/2026

5.Αίγυπτος – Μπενίν 3-1 παρ. (κ. αγ. 1-1)

6.Νιγηρία – Μοζαμβίκη 4-0

06/01/2026

7.Αλγερία – ΛΔ Κονγκό 1-0 παρ.

8.Ακτή Ελεφαντοστού – Μπουρκίνα Φάσο 3-0

Προημιτελικοί

09/01/2026

Α.Μάλι – Σενεγάλη 18:00

Β.Καμερούν – Μαρόκο 21:00

10/01/2026

Γ.Αλγερία – Νιγηρία 18:00

Δ.Αίγυπτος – Ακτή Ελεφαντοστού 21:00

Ημιτελικοί

14/01/2026

α.Νικητής Α – Νικητής Δ 18:00

β.Νικητής Β – Νικητής Γ 21:00

Μικρός Τελικός

17/01/2026, 18:00

Τελικός

18/01/2026, 21:00

Στάδιο: Prince Moulay Abdellah, Ραμπάτ