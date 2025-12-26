Κύπελλο Εθνών Αφρικής 2025: Πρώτη ομάδα που προκρίθηκε στους «16» η Αίγυπτος με χτύπημα πέναλτι του Σαλάχ (1-0 την Νότια Αφρική) - Real.gr

Σύνοψη από το
- Η Αίγυπτος εξασφάλισε την πρόκριση στους «16» του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, μετά τη νίκη της με 1-0 επί της Νότιας Αφρικής, χάρη σε εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Μο Σαλάχ. Έγινε έτσι η πρώτη ομάδα που προκρίνεται στα νοκ άουτ της διοργάνωσης.
- Με 6 βαθμούς σε δύο αγώνες, η Αίγυπτος είναι η πρώτη ομάδα που προκρίνεται από τον Β’ Όμιλο, καθώς δεν μπορεί να τερματίσει εκτός των δύο πρώτων θέσεων.
- Ο Σαλάχ κέρδισε και εκτέλεσε επιτυχημένα το πέναλτι, βρίσκοντας δίχτυα για δεύτερη φορά στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, ενώ η Αίγυπτος αγωνίστηκε με 10 παίκτες μετά την αποβολή του Μοχάμεντ Χάνι στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου.
Tο εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Μο Σαλάχ στο 45ο λεπτό χάρισε τη νίκη, με 1-0 στην Αίγυπτο που έμεινε με 10 παίκτες, επί της Νότιας Αφρικής, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του Β΄ Ομίλου του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής. Με τη νίκη αυτή, η Αίγυπτος έγινε η πρώτη ομάδα που εξασφάλισε την πρόκριση στα νοκ άουτ, δηλαδή στους «16» της διοργάνωσης.
Η Αίγυπτος έχει πλέον 6 βαθμούς στα δύο πρώτα παιχνίδια της, κάτι που σημαίνει πως δεν μπορεί να τερματίσει εκτός των δύο πρώτων θέσεων του ομίλου. Η Νότια Αφρική έχει 3 βαθμούς στα δύο παιχνίδια της, ενώ η Ζιμπάμπουε και η Αγκόλα έχουν από έναν, αφού νωρίτερα σήμερα (26/12) αναδείχτηκαν ισόπαλες με 1-1.
Ο Σαλάχ κέρδισε το πέναλτι, όταν δέχτηκε χτύπημα στο πρόσωπο από τον αμυντικό της Νότιας Αφρικής, Χουλίσο Μουντάου, καθώς διεκδικούσαν μπάλα.
Ο Σαλάχ βρήκε για δεύτερη φορά δίχτυα στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής.
Η Αίγυπτος έχασε τον δεξιό μπακ Μοχάμεντ Χάνι με κόκκινη κάρτα στο τέλος του πρώτου μέρους, για άτσαλο πάτημα σε αντίπαλο.
Η Νότια Αφρική βγήκε στην αντεπίθεση στο β΄ μέρος, ενώ ζήτησε πέναλτι για χέρι του Γιασέρ στο 91’, αλλά ο διαιτητής αποφάσισε πως δεν υπήρχε παράβαση.