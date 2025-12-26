Κύπελλο Εθνών Αφρικής 2025: Πρώτη ομάδα που προκρίθηκε στους «16» η Αίγυπτος με χτύπημα πέναλτι του Σαλάχ (1-0 την Νότια Αφρική) - Real.gr

Η Αίγυπτος έχει πλέον 6 βαθμούς στα δύο πρώτα παιχνίδια της, κάτι που σημαίνει πως δεν μπορεί να τερματίσει εκτός των δύο πρώτων θέσεων του ομίλου.

Tο εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Μο Σαλάχ στο 45ο λεπτό χάρισε τη νίκη, με 1-0 στην Αίγυπτο που έμεινε με 10 παίκτες, επί της Νότιας Αφρικής, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του Β΄ Ομίλου του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής. Με τη νίκη αυτή, η Αίγυπτος έγινε η πρώτη ομάδα που εξασφάλισε την πρόκριση στα νοκ άουτ, δηλαδή στους «16» της διοργάνωσης.

Η Αίγυπτος έχει πλέον 6 βαθμούς στα δύο πρώτα παιχνίδια της, κάτι που σημαίνει πως δεν μπορεί να τερματίσει εκτός των δύο πρώτων θέσεων του ομίλου. Η Νότια Αφρική έχει 3 βαθμούς στα δύο παιχνίδια της, ενώ η Ζιμπάμπουε και η Αγκόλα έχουν από έναν, αφού νωρίτερα σήμερα (26/12) αναδείχτηκαν ισόπαλες με 1-1.

Ο Σαλάχ κέρδισε το πέναλτι, όταν δέχτηκε χτύπημα στο πρόσωπο από τον αμυντικό της Νότιας Αφρικής, Χουλίσο Μουντάου, καθώς διεκδικούσαν μπάλα.

Ο Σαλάχ βρήκε για δεύτερη φορά δίχτυα στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής.

Η Αίγυπτος έχασε τον δεξιό μπακ Μοχάμεντ Χάνι με κόκκινη κάρτα στο τέλος του πρώτου μέρους, για άτσαλο πάτημα σε αντίπαλο.

Η Νότια Αφρική βγήκε στην αντεπίθεση στο β΄ μέρος, ενώ ζήτησε πέναλτι για χέρι του Γιασέρ στο 91’, αλλά ο διαιτητής αποφάσισε πως δεν υπήρχε παράβαση.