Κύπελλο Εθνών Αφρικής: Αυτά είναι τα πρώτα 4 ζευγάρια της φάσης των «16» - Real.gr

Συμπληρώνεται σιγά-σιγά το παζλ της φάσης των «16» του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής με τέσσερα από τα οκτώ ζευγάρια να είναι ήδη γνωστά.

Μετά το αποψινό 1-1, ανάμεσα στην Τανζανία και στην Τυνησία, οι Τυνήσιοι πήραν την 2η θέση του Γ’ ομίλου και στις 3 Ιανουαρίου θα συναντηθούν με το Μάλι (2ο στον Α’ όμιλο) στις 10 το βράδυ (ώρα Ελλάδας).

Η Τανζανία ως 3η του Γ’ ομίλου στην επόμενη φάση θα τεθεί αντιμέτωπη με το Μαρόκο, που πήρε την πρωτιά στο Α’ γκρουπ.

Η τελική κατάταξη στον Δ’ όμιλο έφερε το Μπενίν στην 3η θέση και, πλέον, στις 5/1 θα βρεθεί στον δρόμο της Αιγύπτου, που τερμάτισε στην κορυφή του Β’ ομίλου της διοργάνωσης. Σενεγάλη και Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό μετά τις σημερινές τους νίκες επί των Μπενίν (3-0) και Μποτσουάνα (3-0) εξασφάλισαν την πρώτη και δεύτερη θέση του Δ’ γκρουπ, με το Κονγκό να παίζει με την πρώτη του 5ου ομίλου, Αλγερία.

Το βράδυ της Τετάρτης (31/12) θα γίνουν γνωστά τα υπόλοιπα «ζευγάρια» στα νοκ άουτ του τουρνουά.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής των ομίλων του Κύπελλο Εθνών Αφρικής έχουν ως εξής:

Α’ όμιλος

29/12

Κομόρες-Μάλι 0-0

Ζάμπια-Μαρόκο 0-3

Β’ όμιλος

29/12

Ανγκόλα-Αίγυπτος 0-0

Ζιμπάμπουε-Ν. Αφρική 2-3

Γ’ όμιλος

30/12

Τανζανία-Τυνησία 1-1

Ουγκάντα-Νιγηρία 1-3

Δ όμιλος

30/12

Μπενίν – Σενεγάλη 0-3

Μποτσουάνα – ΛΔ Κονγκό 0-3

Ε’ όμιλος

31/12

Ισημερινή Γουινέα-Αλγερία 18:00

Σουδάν – Μπουρκίνα Φάσο 18:00

ΣΤ’ όμιλος

31/12

Γκαμπόν – Ακτή Ελεφαντοστού 21:00

Μοζαμβίκη – Καμερούν 21:00