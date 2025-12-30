Κύπελλο Εθνών Αφρικής: Αυτά είναι τα πρώτα 4 ζευγάρια της φάσης των «16» - Real.gr

Μετά το αποψινό 1-1, ανάμεσα στην Τανζανία και στην Τυνησία, οι Τυνήσιοι πήραν την 2η θέση του Γ’ ομίλου και στις 3 Ιανουαρίου θα συναντηθούν με το Μάλι (2ο στον Α’ όμιλο) στις 10 το βράδυ (ώρα Ελλάδας).
Η Τανζανία ως 3η του Γ’ ομίλου στην επόμενη φάση θα τεθεί αντιμέτωπη με το Μαρόκο, που πήρε την πρωτιά στο Α’ γκρουπ.
Η τελική κατάταξη στον Δ’ όμιλο έφερε το Μπενίν στην 3η θέση και, πλέον, στις 5/1 θα βρεθεί στον δρόμο της Αιγύπτου, που τερμάτισε στην κορυφή του Β’ ομίλου της διοργάνωσης. Σενεγάλη και Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό μετά τις σημερινές τους νίκες επί των Μπενίν (3-0) και Μποτσουάνα (3-0) εξασφάλισαν την πρώτη και δεύτερη θέση του Δ’ γκρουπ, με το Κονγκό να παίζει με την πρώτη του 5ου ομίλου, Αλγερία.
Το βράδυ της Τετάρτης (31/12) θα γίνουν γνωστά τα υπόλοιπα «ζευγάρια» στα νοκ άουτ του τουρνουά.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής των ομίλων του Κύπελλο Εθνών Αφρικής έχουν ως εξής:
Α’ όμιλος
29/12
Κομόρες-Μάλι 0-0
Ζάμπια-Μαρόκο 0-3
Β’ όμιλος
29/12
Ανγκόλα-Αίγυπτος 0-0
Ζιμπάμπουε-Ν. Αφρική 2-3
Γ’ όμιλος
30/12
Τανζανία-Τυνησία 1-1
Ουγκάντα-Νιγηρία 1-3
Δ όμιλος
30/12
Μπενίν – Σενεγάλη 0-3
Μποτσουάνα – ΛΔ Κονγκό 0-3
Ε’ όμιλος
31/12
Ισημερινή Γουινέα-Αλγερία 18:00
Σουδάν – Μπουρκίνα Φάσο 18:00
ΣΤ’ όμιλος
31/12
Γκαμπόν – Ακτή Ελεφαντοστού 21:00
Μοζαμβίκη – Καμερούν 21:00