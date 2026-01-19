Κύπελλο Εθνών Αφρικής: Άγρια επεισόδια στο Παρίσι μετά τη δραματική νίκη της Σενεγάλης - Σανέ: Ονειρο που έγινε πραγματικότητα - Real.gr

Η Σενεγάλη κατέκτησε το Κύπελλο Εθνών Αφρικής σ’ έναν δραματικό τελικό κόντρα στο Μαρόκο.

Εκατοντάδες Σενεγαλέζοι βγήκαν στους δρόμους του Παρισιού για να πανηγυρίσουν την επιτυχία της ομάδας τους, ωστόσο η γιορτή σημαδεύτηκε από σκληρά επεισόδια στην γαλλική πρωτεύουσα.

Οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση δακρυγόνων, ενώ υπήρξε ανθρωποκυνηγητό και συγκρούσεις.

Δείτε βίντεο από τις συγκρούσεις:

Les incidents se poursuivent jusqu’a 4H du matin sur les Champs-Élysées après la finale de la #CAN2025. pic.twitter.com/p7kYVUYD0r — CLPRESS / Agence de presse (@CLPRESSFR) January 19, 2026

NOW: Chaos in Paris as police fire tear gas to disperse Senegalese supporters celebrating Africa Cup of Nations victory #CAN2025 #AFCON2025FINAL pic.twitter.com/m4A8TkAP3Q — Rapid Report (@RapidReport2025) January 18, 2026

Σαντιό Μανέ: «Ενα όνειρο που έγινε πραγματικότητα»

Ο Σαντιό Μανέ, ο οποίος ανακηρύχθηκε κορυφαίος παίκτης του τουρνουά, δήλωσε ότι εκπλήρωσε ένα «παιδικό όνειρο» με την νίκη (1-0 στην παράταση) της Σενεγάλης επί του Μαρόκου στον τελικό του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής 2025, που διεξήχθη εχθές (18/1) στην πόλη Ραμπάτ.

«Είναι ένα παιδικό όνειρο που έγινε πραγματικότητα», τόνισε ο 33χρονος Μανέ, ο οποίος είχε ανακοινώσει ότι αυτό θα ήταν το τελευταίο του Κύπελλο Εθνών Αφρικής στο Μαρόκο, μετά την νίκη στον ημιτελικό επί της Αιγύπτου με 1-0). Αντιμετωπίζοντας την εθνική ομάδα της «οικοδέσποινας» χώρας, το Μαρόκο και αφού οι συμπαίκτες του έφυγαν από το γήπεδο για να διαμαρτυρηθούν για το πέναλτι που επιβλήθηκε στον Μπραχίμ Ντίαζ στις καθυστερήσεις, ο Σενεγαλέζος σταρ τους παρότρυνε να επιστρέψουν στο γήπεδο για να ολοκληρώσουν τον αγώνα.

«Ειλικρινά, νομίζω ότι θα ήταν πραγματικά λυπηρό και κρίμα να δούμε ένα τέτοιο τέλος», σχολίασε ο Μανέ και πρόσθεσε: «Είναι αδύνατο να προβάλεις μια τέτοια εικόνα στον κόσμο. Ξέρετε, το αφρικανικό ποδόσφαιρο παρακολουθείται αυτήν την στιγμή. Το αφρικανικό ποδόσφαιρο έχει αναπτυχθεί με απίστευτο τρόπο. Θα προτιμούσα να χάσω, παρά να τελειώσω έτσι. Αυτό με παρακίνησε να πω στα παιδιά να επιστρέψουν στο γήπεδο και να παίξουν το δικό μας ποδόσφαιρο».

Την παραμονή του τελικού, ο Πάπε Τιαό αναφέρθηκε στην απόφαση του Μανέ να ολοκληρώσει την διεθνή του καριέρα μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA 2026, που διοργανώνεται από τον Καναδά, τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Μεξικό, όπου η Σενεγάλη θα αντιμετωπίσει την Γαλλία στις 16 Ιουνίου στην Νέα Υόρκη, στον εναρκτήριο αγώνα των δύο ομάδων.

«Σήμερα, όταν το όνομά σου είναι Σαντιό Μανέ, η απόφαση δεν είναι πλέον μόνο δική σου. Υπάρχει ένα έθνος πίσω του και θα ήθελε να τον δει να συνεχίζει. Νομίζω ότι πήρε αυτήν την απόφαση παρορμητικά. Η χώρα δεν συμφωνεί», είπε ο Τιαό, αποφασισμένος να αλλάξει γνώμη στον αριστερό του εξτρέμ.

«Ελπίζω ότι αυτό δεν θα είναι το τελευταίο του Κύπελλο Εθνών Αφρικής», πρόσθεσε ο Καλιντού Κουλιμπαλί, ο αρχηγός της Σενεγάλης, ο οποίος αποκλείσθηκε από τον τελικό και έδωσε στον Μανέ την τιμή να σηκώσει πρώτος το τρόπαιο.

«Ο Σαντιό είναι ένας πολύ σημαντικός παίκτης για εμάς. Είναι ένας παίκτης που δίνει τα πάντα, όλη του την καρδιά και την ψυχή για την Αφρική, για την Σενεγάλη. Σήμερα, άξιζε να σηκώσει αυτό το τρόπαιο επειδή το κυνηγούσε για τόσο καιρό», εξήγησε ο κεντρικός αμυντικός.