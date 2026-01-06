Κύπελλο Εθνών Αφρικής: Ο Μπουλμπινά στο 119' έστειλε την Αλγερία στου «8» (1-0 τη ΛΔ του Κονγκό) - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Σε «χρυσή» αλλαγή για την Αλγερία εξελίχθηκε ο Αντίλ Μπουλμπινά. Ο 22χρονος επιθετικός της Αλ-Ντουχαΐλ πέρασε στο 113′ της παράτασης, σκόραρε στο 119′ και με το τελικό 1-0 επί του Κονγκό έστειλε την Αλγερία στους προημιτελικούς του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.

Οι Αλγερινοί τα βρήκαν… μπαστούνια απέναντι στη ΛΔ του Κονγκό, το ματς τελείωσε 0-0 στην κανονική του διάρκεια, αλλά τελικά ο νεαρός επιθετικός έδωσε τη λύση στην ομάδα του Βλάντιμιρ Πέτκοβιτς και την έστειλε στην οκτάδα, όπου στις 10 Ιανουαρίου θα τεθεί αντιμέτωπη με τη Νιγηρία. Να σημειωθεί ότι βασικός με τους Κονγκολέζους ξεκίνησε ο μέσος του Ατρόμητου, Σαμουέλ Μουτουσαμί (αντικαταστάθηκε στο 110′).