Κύπελλο Εθνών Αφρικής: Προκρίθηκε στους «16» η Νότια Αφρική (3-2 την Ζιμπάμπουε) - Real.gr

Συναρπαστικό ήταν το φινάλε του Β΄ ομίλου στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, με τη Νότια Αφρική να παίρνει την πρόκριση στους «16».

Η ομάδα του Ούγκο Μπρόος επικράτησε 3-2 της Ζιμπάμπουε στο Μαρακές και κατέκτησε τους τρεις βαθμούς που χρειαζόταν για να «καπαρώσει» τη δεύτερη θέση. Τα γκολ των νικητών πέτυχαν οι Μορέμι (7΄), Φόστερ (50΄), Απόλις (82΄-πέναλτι) ενώ για τη Ζιμπάμπουε σκόραραν οι Μασουανίσε (19΄), Μοντίμπα (73΄-αυτογκόλ)

Στο άλλο ματς του ομίλου η Ανγκόλα δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί το εκτεταμένο rotation της Αιγύπτου, έμεινε στο 0-0 και αποκλείστηκε. Οι «Φαραώ» είχαν εξασφαλίσει ήδη την πρώτη θέση, έτσι παρατάχθηκαν χωρίς αρκετά από τα βασικά τους στελέχη όπως οι Σαλάχ, Τρεζεγκέ, Μάρμους, Ασούρ.

Έτσι, Αίγυπτος και Νότια Αφρική πέρασαν στην επόμενη φάση, ενώ αποκλείστηκαν τόσο η Ανγκόλα (με συγκομιδή 2 βαθμών δεν θα είναι ανάμεσα στις καλύτερες τρίτες των ομίλων) και η Ζιμπάμπουε.