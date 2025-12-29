Κύπελλο Εθνών Αφρικής: Προκρίθηκε στους «16» η Νότια Αφρική (3-2 την Ζιμπάμπουε) - Real.gr

Σύνοψη από το
- Η Νότια Αφρική εξασφάλισε την πρόκριση στους «16» του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής μετά από ένα συναρπαστικό φινάλε στον Β΄ όμιλο.
- Η ομάδα του Ούγκο Μπρόος επικράτησε 3-2 της Ζιμπάμπουε στο Μαρακές, κατακτώντας τους τρεις βαθμούς που χρειαζόταν για τη δεύτερη θέση.
- Έτσι, Αίγυπτος και Νότια Αφρική πέρασαν στην επόμενη φάση, με την Ανγκόλα και τη Ζιμπάμπουε να αποκλείονται.
Συναρπαστικό ήταν το φινάλε του Β΄ ομίλου στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, με τη Νότια Αφρική να παίρνει την πρόκριση στους «16».
Η ομάδα του Ούγκο Μπρόος επικράτησε 3-2 της Ζιμπάμπουε στο Μαρακές και κατέκτησε τους τρεις βαθμούς που χρειαζόταν για να «καπαρώσει» τη δεύτερη θέση. Τα γκολ των νικητών πέτυχαν οι Μορέμι (7΄), Φόστερ (50΄), Απόλις (82΄-πέναλτι) ενώ για τη Ζιμπάμπουε σκόραραν οι Μασουανίσε (19΄), Μοντίμπα (73΄-αυτογκόλ)
Στο άλλο ματς του ομίλου η Ανγκόλα δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί το εκτεταμένο rotation της Αιγύπτου, έμεινε στο 0-0 και αποκλείστηκε. Οι «Φαραώ» είχαν εξασφαλίσει ήδη την πρώτη θέση, έτσι παρατάχθηκαν χωρίς αρκετά από τα βασικά τους στελέχη όπως οι Σαλάχ, Τρεζεγκέ, Μάρμους, Ασούρ.
Έτσι, Αίγυπτος και Νότια Αφρική πέρασαν στην επόμενη φάση, ενώ αποκλείστηκαν τόσο η Ανγκόλα (με συγκομιδή 2 βαθμών δεν θα είναι ανάμεσα στις καλύτερες τρίτες των ομίλων) και η Ζιμπάμπουε.