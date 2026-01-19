Κύπελλο Εθνών Αφρικής: Σε 19 συλλήψεις για «υποψίες εμπλοκής σε πράξεις χουλιγκανισμού» προχώρησε η αστυνομία του Μαρόκου - Real.gr

Οι 18 Σενεγαλέζοι τέθηκαν υπό κράτηση με εντολή της εισαγγελίας του Πρωτοδικείου Ραμπάτ «προκειμένου να εξεταστούν για πράξεις χουλιγκανισμού που διαπράχθηκαν» εντός του γηπέδου.

Η μαροκινή αστυνομία προχώρησε την Κυριακή (18/1) στη σύλληψη 18 Σενεγαλέζων φιλάθλων και ενός Αλγερινού, για υποψίες εμπλοκής σε πράξεις χουλιγκανισμού κατά τη διάρκεια του τελικού του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής ανάμεσα στη Σενεγάλη και το Μαρόκο, ανέφερε τη Δευτέρα (19/1) στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) δικαστική πηγή.

Οι 18 Σενεγαλέζοι τέθηκαν υπό κράτηση με εντολή της εισαγγελίας του Πρωτοδικείου Ραμπάτ «προκειμένου να εξεταστούν για πράξεις χουλιγκανισμού που διαπράχθηκαν» εντός του γηπέδου, διευκρίνισε η πηγή, υπό καθεστώς ανωνυμίας. Ο Αλγερινός φίλαθλος, επίσης υπό κράτηση, φέρεται να είναι ύποπτος για «υποκίνηση σε χουλιγκανισμό».

Λίγα λεπτά πριν από τη λήξη της κανονικής διάρκειας της αναμέτρησης, την οποία κέρδισε η Σενεγάλη με 1-0 απέναντι στο Μαρόκο, περίπου χίλιοι Σενεγαλέζοι φίλαθλοι επιχείρησαν να εισβάλουν στον αγωνιστικό χώρο για σχεδόν 15 λεπτά, προτού τεθούν με δυσκολία υπό έλεγχο από τις δυνάμεις ασφαλείας και τους σεκιούριτι του γηπέδου.

Αρκετοί Σενεγαλέζοι φίλαθλοι εκτόξευσαν αντικείμενα προς τον αγωνιστικό χώρο, μεταξύ των οποίων και τουλάχιστον μία καρέκλα. Λίγο νωρίτερα, οι παίκτες και ο προπονητής τους είχαν αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο, διαμαρτυρόμενοι για υπόδειξη πέναλτι υπέρ του Μαρόκου στα τελευταία δευτερόλεπτα του επιπλέον χρόνου.

Υπό το βάρος αυτής της έντονης έντασης, οι φίλαθλοι επιχείρησαν να μπουν στον αγωνιστικό χώρο τη στιγμή που ο Μπραχίμ Ντίαθ ετοιμαζόταν να εκτελέσει το πέναλτι, το οποίο τελικά αστόχησε, αφού οι Σενεγαλέζοι παίκτες επέστρεψαν στο γήπεδο, πεισμένοι από τον σταρ τους, Σαντιό Μανέ. Στην έναρξη της παράτασης, η Σενεγάλη πέτυχε το γκολ που της χάρισε τη νίκη.

Στις αρχές Ιανουαρίου, η μαροκινή εισαγγελία, η οποία είχε εγκαταστήσει γραφεία σε όλα τα γήπεδα που φιλοξενούσαν αγώνες, είχε ανακοινώσει ότι χειρίστηκε 152 παραβάσεις στο διάστημα από τις 21 Δεκεμβρίου, ημερομηνία έναρξης του CAN, έως τις 6 Ιανουαρίου.

Με 61 καταγεγραμμένες περιπτώσεις, η είσοδος ή η απόπειρα παράνομης εισόδου στα γήπεδα αποτέλεσε την πιο συχνή παράβαση που διαπιστώθηκε από την εισαγγελία. Ακολούθησε η πώληση εισιτηρίων σε μη προβλεπόμενη τιμή ή χωρίς άδεια (19 περιπτώσεις).

