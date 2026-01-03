Κύπελλο Εθνών Αφρικής: Σενεγάλη... η πρώτη της οκτάδας - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Η Σενεγάλη με μεγάλο πρωταγωνιστή τον 26χρονο μέσο της Βιγιαρεάλ, Παπέ Γκεγέ, νίκησε με 3-1 το Σουδάν κι έγινε η πρώτη ομάδα που πήρε το εισιτήριο για τους προημιτελικούς του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.

Αντίπαλός της το απόγευμα της 9ης Ιανουαρίου θα είναι η νικήτρια του αγώνα ανάμεσα στο Μάλι και στην Τυνησία.

Παρότι οι Σουδανοί πήραν το προβάδισμα πολύ νωρίς στο ματς (6ο λεπτό) με τον Αμπντελά, ο Παπέ Γκεγέ με δύο γκολ πριν κλείσει το πρώτο μέρος (29′, 45’+3) ανέτρεψε το σκηνικό για τη Σενεγάλη, για να «κλειδώσει» τη νίκη ο Μπαγέ στο 77′.

Τα αποτελέσματα στη φάση των «16» του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής και οι διασταυρώσεις ως τον τελικό έχουν ως εξής:

Φάση των «16»

03/01/2026

1.Σενεγάλη – Σουδάν 3-1

2.Μάλι – Τυνησία 21:00

04/01/2026

3.Μαρόκο – Τανζανία 18:00

4.Νότια Αφρική – Καμερούν 21:00

05/01/2026

5.Αίγυπτος – Μπενίν 18:00

6.Νιγηρία – Μοζαμβίκη 21:00

06/01/2026

7.Αλγερία – ΛΔ Κονγκό 18:00

8.Ακτή Ελεφαντ. – Μπουρκίνα Φάσο 21:00

Προημιτελικοί

09/01/2026

Α.Νικητής 2 – Σενεγάλη 18:00

Β.Νικητής 4 – Νικητής 3 21:00

10/01/2026

Γ.Νικητής 7 – Νικητής 6 18:00

Δ.Νικητής 5 – Νικητής 8 21:00

Ημιτελικοί

14/01/2026

α.Νικητής Α – Νικητής Δ 18:00

β.Νικητής Β – Νικητής Γ 21:00

Μικρός Τελικός

17/01/2026, 18:00

Τελικός

18/01/2026, 21:00

Στάδιο: Prince Moulay Abdellah, Ραμπάτ