Κύπελλο Εθνών Αφρικής: Σενεγάλη... η πρώτη της οκτάδας - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Αντίπαλός της το απόγευμα της 9ης Ιανουαρίου θα είναι η νικήτρια του αγώνα ανάμεσα στο Μάλι και στην Τυνησία.
Παρότι οι Σουδανοί πήραν το προβάδισμα πολύ νωρίς στο ματς (6ο λεπτό) με τον Αμπντελά, ο Παπέ Γκεγέ με δύο γκολ πριν κλείσει το πρώτο μέρος (29′, 45’+3) ανέτρεψε το σκηνικό για τη Σενεγάλη, για να «κλειδώσει» τη νίκη ο Μπαγέ στο 77′.
Τα αποτελέσματα στη φάση των «16» του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής και οι διασταυρώσεις ως τον τελικό έχουν ως εξής:
Φάση των «16»
03/01/2026
1.Σενεγάλη – Σουδάν 3-1
2.Μάλι – Τυνησία 21:00
04/01/2026
3.Μαρόκο – Τανζανία 18:00
4.Νότια Αφρική – Καμερούν 21:00
05/01/2026
5.Αίγυπτος – Μπενίν 18:00
6.Νιγηρία – Μοζαμβίκη 21:00
06/01/2026
7.Αλγερία – ΛΔ Κονγκό 18:00
8.Ακτή Ελεφαντ. – Μπουρκίνα Φάσο 21:00
Προημιτελικοί
09/01/2026
Α.Νικητής 2 – Σενεγάλη 18:00
Β.Νικητής 4 – Νικητής 3 21:00
10/01/2026
Γ.Νικητής 7 – Νικητής 6 18:00
Δ.Νικητής 5 – Νικητής 8 21:00
Ημιτελικοί
14/01/2026
α.Νικητής Α – Νικητής Δ 18:00
β.Νικητής Β – Νικητής Γ 21:00
Μικρός Τελικός
17/01/2026, 18:00
Τελικός
18/01/2026, 21:00
Στάδιο: Prince Moulay Abdellah, Ραμπάτ