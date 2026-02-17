Κύπελλο - Final 8: «Εισιτήριο» στα ημιτελικά για το Μαρούσι (87-80 τον Άρης) - Real.gr

Έχοντας την υπεροχή και το προβάδισμα στο σκορ από το πρώτο λεπτό, το Μαρούσι έφτασε σήμερα, στο κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού, απέναντι στον Άρη, στο πρώτο προημιτελικό για το Final 8 του Κυπέλλου, στον ποθητό στόχο: την πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Κέρδισε με 87-80 και περιμένει τον νικητή του προημιτελικού ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ για το μεθαυριανό (19/2, 17:00) δεύτερο παιχνίδι του στη διοργάνωση.

«Κλειδιά» στην επιτυχία του ήταν η επιθετική πολυφωνία του, οι όμορφες συνεργασίας των παικτών του (26 ασίστ) και η δυναμική στη ρακέτα (31-22 τα ριμπάουντ) με τον Σίλβιο Ντε Σόζουα, ο οποίος τελείωσε τη μάχη με 16 πόντους, 6 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 2 κλεψίματα. Καταλυτική ήταν, επίσης, η παρουσία των Γιώργου Καλαϊτζάκη (17 πόντοι), Τζόρνταν Κινγκ (11 πόντοι, 11 ασίστ).

Σημείο αναφοράς για τους νικητές αποτέλεσε ότι αγωνίστηκαν με 5 ξένους παίκτες, καθώς στην απουσία του τραυματία, Κάμερον Ρέινολντς, προστέθηκε την τελευταία στιγμή και αυτή του Μαξίμ Σάλας, λόγω γαστρεντερίτιδας.

Πρώτος σκόρερ για τον Άρη ήταν ο Αμίν Νουά (19 πόντοι, 6 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο).

Τα δεκάλεπτα: 22-13, 48-38, 64-58, 87-80

Επενδύοντας στην εκτελεστική δεινότητά του από τα 6.75 με τους Κινγκ, Γιαννόπουλο, Κουζέλογλου, Περάντες και βγάζοντας ενέργεια στην άμυνα, το Μαρούσι προηγήθηκε στο 8’ με +14 (22-8).

Βελτιώνοντας τα πατήματά του στο παρκέ, αμυντικά κυρίως και βρίσκοντας λύσεις επιθετικά με τους Αντετοκούνμπο, Άντζουσιτς, Κουλμπόκα, ο Άρης «έτρεξε» επιμέρους 4-17 και μείωσε στο μισό καλάθι (26-25) στο 14’.

Οι τυπικά γηπεδούχοι, ωστόσο, διατήρησαν την ψυχραιμία τους , ξέφυγαν εκ νέου με +8 (16’ 40-32) και πήγαν στα αποδυτήρια, για το ημίχρονο, με +10 (48-38).

Στο τετράλεπτο της τρίτης περιόδου, με αποτελεσματική άμυνα και επιθετικές πρωτοβουλίες των Νουά, Χαρέλ, Τζόουνς, οι Θεσσαλονικείς «έγραψαν» επιμέρους 6-14 και πλησίασαν στο καλάθι (24’ 54-52).

Ο Κινγκ, αρχικά και ο Γουίλιαμς, στην πορεία, έστειλαν το Μαρούσι στο 27’ ξανά στο +7 (62-55), επίπεδο γύρω από το οποίο διατήρησε την απόστασή τους ως το τέλος του δεκαλέπτου (30’ 64-58).

Με τρίποντα από τους Κουλμπόκα, Μήτρου-Λονγκ, στην εκκίνηση της τρίτης περιόδου, ο Άρης πλησίασε- για μια ακόμη φορά- στο καλάθι (66-64). Το Μαρούσι έβαλε την μπάλα στη ρακέτα με τον Ντε Σόουζα και απέκτησε στο 34’ «αέρα» 6 πόντων (70-64). Διαφορά την οποία -μετά από λεπτά αφλογιστίας για αμφότερες τις ομάδες- έστειλε στο 38’ στο +9 (76-67) και «καθάρισε», ουσιαστικά, το ματς.

ΜΑΡΟΥΣΙ (Ηλίας Παπαθεοδώρου): Πάπας 4, Μέικον, Τουλιάτος 3 (1), Κινγκ 11 (3), Καλαϊτζάκης 17 (2), Γουίλιαμς 10, Κουζέλογλου 11 (1), Ντε Σόουζα 16, Γιαννόπουλος 10 (2), Περάντες 5 (1).

ΑΡΗΣ (Ίγκορ Μίλιτσιτς): Μήτρου-Λονγκ 12 (1), Τζόουνς 13 (1), Νουά 19 (2), Φόρεστερ 2, Πουλιανίτης, Μποχωρίδης 1, Χαρέλ 10, Άντζουσιτς 6 (2), Αντετοκούνμπο 10, Κουλμπόκα 7 (1).

ΑΠΕ-ΜΠΕ