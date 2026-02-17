Κύπελλο - Final 8: «Εισιτήριο» στα ημιτελικά για το Μαρούσι (87-80 τον Άρης) - Real.gr

Σύνοψη από το
- Το Μαρούσι επικράτησε του Άρη με 87-80 στον πρώτο προημιτελικό του Final 8 του Κυπέλλου και εξασφάλισε την πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης.
- «Κλειδιά» στην επιτυχία του ήταν η επιθετική πολυφωνία του, οι όμορφες συνεργασίες των παικτών του (26 ασίστ) και η δυναμική στη ρακέτα (31-22 τα ριμπάουντ), με τους Ντε Σόζουα, Καλαϊτζάκη και Κινγκ να ξεχωρίζουν.
- Σημείο αναφοράς αποτέλεσε ότι οι νικητές αγωνίστηκαν με 5 ξένους παίκτες, λόγω των απουσιών των Κάμερον Ρέινολντς και Μαξίμ Σάλας.
Έχοντας την υπεροχή και το προβάδισμα στο σκορ από το πρώτο λεπτό, το Μαρούσι έφτασε σήμερα, στο κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού, απέναντι στον Άρη, στο πρώτο προημιτελικό για το Final 8 του Κυπέλλου, στον ποθητό στόχο: την πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Κέρδισε με 87-80 και περιμένει τον νικητή του προημιτελικού ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ για το μεθαυριανό (19/2, 17:00) δεύτερο παιχνίδι του στη διοργάνωση.
«Κλειδιά» στην επιτυχία του ήταν η επιθετική πολυφωνία του, οι όμορφες συνεργασίας των παικτών του (26 ασίστ) και η δυναμική στη ρακέτα (31-22 τα ριμπάουντ) με τον Σίλβιο Ντε Σόζουα, ο οποίος τελείωσε τη μάχη με 16 πόντους, 6 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 2 κλεψίματα. Καταλυτική ήταν, επίσης, η παρουσία των Γιώργου Καλαϊτζάκη (17 πόντοι), Τζόρνταν Κινγκ (11 πόντοι, 11 ασίστ).
Σημείο αναφοράς για τους νικητές αποτέλεσε ότι αγωνίστηκαν με 5 ξένους παίκτες, καθώς στην απουσία του τραυματία, Κάμερον Ρέινολντς, προστέθηκε την τελευταία στιγμή και αυτή του Μαξίμ Σάλας, λόγω γαστρεντερίτιδας.
Πρώτος σκόρερ για τον Άρη ήταν ο Αμίν Νουά (19 πόντοι, 6 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο).
Τα δεκάλεπτα: 22-13, 48-38, 64-58, 87-80
Επενδύοντας στην εκτελεστική δεινότητά του από τα 6.75 με τους Κινγκ, Γιαννόπουλο, Κουζέλογλου, Περάντες και βγάζοντας ενέργεια στην άμυνα, το Μαρούσι προηγήθηκε στο 8’ με +14 (22-8).
Βελτιώνοντας τα πατήματά του στο παρκέ, αμυντικά κυρίως και βρίσκοντας λύσεις επιθετικά με τους Αντετοκούνμπο, Άντζουσιτς, Κουλμπόκα, ο Άρης «έτρεξε» επιμέρους 4-17 και μείωσε στο μισό καλάθι (26-25) στο 14’.
Οι τυπικά γηπεδούχοι, ωστόσο, διατήρησαν την ψυχραιμία τους , ξέφυγαν εκ νέου με +8 (16’ 40-32) και πήγαν στα αποδυτήρια, για το ημίχρονο, με +10 (48-38).
Στο τετράλεπτο της τρίτης περιόδου, με αποτελεσματική άμυνα και επιθετικές πρωτοβουλίες των Νουά, Χαρέλ, Τζόουνς, οι Θεσσαλονικείς «έγραψαν» επιμέρους 6-14 και πλησίασαν στο καλάθι (24’ 54-52).
Ο Κινγκ, αρχικά και ο Γουίλιαμς, στην πορεία, έστειλαν το Μαρούσι στο 27’ ξανά στο +7 (62-55), επίπεδο γύρω από το οποίο διατήρησε την απόστασή τους ως το τέλος του δεκαλέπτου (30’ 64-58).
Με τρίποντα από τους Κουλμπόκα, Μήτρου-Λονγκ, στην εκκίνηση της τρίτης περιόδου, ο Άρης πλησίασε- για μια ακόμη φορά- στο καλάθι (66-64). Το Μαρούσι έβαλε την μπάλα στη ρακέτα με τον Ντε Σόουζα και απέκτησε στο 34’ «αέρα» 6 πόντων (70-64). Διαφορά την οποία -μετά από λεπτά αφλογιστίας για αμφότερες τις ομάδες- έστειλε στο 38’ στο +9 (76-67) και «καθάρισε», ουσιαστικά, το ματς.
ΜΑΡΟΥΣΙ (Ηλίας Παπαθεοδώρου): Πάπας 4, Μέικον, Τουλιάτος 3 (1), Κινγκ 11 (3), Καλαϊτζάκης 17 (2), Γουίλιαμς 10, Κουζέλογλου 11 (1), Ντε Σόουζα 16, Γιαννόπουλος 10 (2), Περάντες 5 (1).
ΑΡΗΣ (Ίγκορ Μίλιτσιτς): Μήτρου-Λονγκ 12 (1), Τζόουνς 13 (1), Νουά 19 (2), Φόρεστερ 2, Πουλιανίτης, Μποχωρίδης 1, Χαρέλ 10, Άντζουσιτς 6 (2), Αντετοκούνμπο 10, Κουλμπόκα 7 (1).
ΑΠΕ-ΜΠΕ