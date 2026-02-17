Κύπελλο - Final 8: «Περίπατος» του Ολυμπιακού και πρόκριση στα ημιτελικά (81-67 την ΑΕΚ) - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Με την άμυνα σε πρώτο πλάνο, ο Ολυμπιακός επικράτησε άνετα με 81-67 της ΑΕΚ στον δεύτερο προημιτελικό του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας, εξασφαλίζοντας την πρόκρισή του στα ημιτελικά, όπου θα αντιμετωπίσει το Μαρούσι, την Πέμπτη (19/2, 17:00).

Η αναμέτρηση στο κλειστό «Δύο Αοράκια» του Ηρακλείου αποδείχθηκε μια… άτυπη προπόνηση για τους Πειραιώτες, απέναντι στην Ένωση που παρατάχθηκε χωρίς πλέι μέικερ (τραυματίες οι Λεκαβίτσιους, Φλιώνης, Κατσίβελης).

Η μοναδική ανησυχία για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ήταν ο τραυματισμός του Ταϊρίκ Τζόουνς στο δεξί γόνατο στο 27′, όταν και αποχώρησε από το παρκέ και δεν επέστρεψε. Αύριο (18/02) το πρωί θα υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία.

Αν και οι Πειραιώτες μπήκαν νωχελικά στο ματς, η άμυνα τους έδωσε… φτερά και με ένα σερί 19-4 πήραν προβάδισμα ασφαλείας από την πρώτη περίοδο (23-12).

Σταδιακά η διαφορά μεγάλωσε, φτάνοντας και στο +20 (36-16 στο 16΄), χάρη στην καλή άμυνα και την αποτελεσματική περιφερειακή εκτέλεση.

Η ΑΕΚ προσπάθησε να αντιδράσει στο δεύτερο ημίχρονο, ωστόσο δεν κατάφερε να μειώσει ουσιαστικά τη διαφορά, με τον Ολυμπιακό να κάνει μία καλή… προπόνηση πριν από τη «μάχη» που ακολουθεί στην τετράδα με το Μαρούσι.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ο Σάσα Βεζένκοβ με 16 πόντους (2/3 τρίποντα) και 9 ριμπάουντ, ενώ το νταμπλ νταμπλ άγγιξε τόσο ο Άλεκ Πίτερς με 14 πόντους και 9 ριμπάουντ, όσο και ο Τάισον Γουόρντ με 8 πόντους και 10 ριμπάουντ. Από την ΑΕΚ ξεχώρισαν οι Φρανκ Μπάρτλεϊ και Τζέιμς Νάναλι με 15 και 13 πόντους, αντίστοιχα.

Τα δεκάλεπτα: 23-12, 46-24, 63-49, 81-67

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 7 (1), Νιλικίνα, Γουορντ 8 (1), Λαρεντζάκης 3 (1), Βεζένκοβ 16 (2), Παπανικολάου 6 (1), Νετζήπογλου 2, Πίτερς 14 (3), Μιλουτίνοβ 10, Τζόουνς 6, Φουρνιέ 9 (2).

ΑΕΚ (Ντράγκαν Σάκοτα): Γκρέι 10, Σκορδίλης 2, Μπράουν 7 (1), Φίζελ 5, Αρσενόπουλος 6 (1), Πετσάρσκι 2, Νάναλι 13 (4), Μπάρτλεϊ 15 (1), Χαραλαμπόπουλος 7 (1).