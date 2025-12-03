Quantcast
Κύπελλο: «Φτωχή» νίκη με 1-0 του Παναθηναϊκού επί της Κηφισιάς και η τετράδα θα κριθεί στην Καβάλα - Real.gr
real player

Κύπελλο: «Φτωχή» νίκη με 1-0 του Παναθηναϊκού επί της Κηφισιάς και η τετράδα θα κριθεί στην Καβάλα

21:41, 03/12/2025
Κύπελλο: «Φτωχή» νίκη με 1-0 του Παναθηναϊκού επί της Κηφισιάς και η τετράδα θα κριθεί στην Καβάλα

ΠΗΓΗ: ΙΝΤΙΜΕ

Το γκολ της νίκης για τους «πράσινους» ο Μπακασέτας με κτύπημα πέναλτι.

Χωρίς να πιάσει σπουδαία απόδοση ο Παναθηναϊκός νίκησε την Κηφισιά με το «φτωχό» 1-0 στο «Απόστολος Νικολαΐδης» στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, έκανε το «3 στα 3» και πλέον θα πάει στο εξ αναβολής εκτός έδρας παιχνίδι της 17ης Δεκεμβρίου με την Καβάλα για να ψάξει την τέταρτη νίκη του και πολλά… γκολ, προκειμένου να πλασαριστεί στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας και να προκριθεί απευθείας στους «8» της διοοργάνωσης.

Ο Παναθηναϊκός είχε δυσκολίες στη δημιουργία στην εκκίνηση του αγώνα, με την ομάδα των βορείων προαστίων να έχει την πρώτη καλή στιγμή στο 11’ με μία σέντρα-σουτ του Ζέρσον Σόουζα που έδιωξε ο Κότσαρης.

Στο 20’ το «τριφύλλι» βγήκε ωραία στην επίθεση, ο Μλαντένοβιτς έκανε το overlap, τροφοδοτήθηκε από τον Τζούριτσιτς κι έκανε την σέντρα, αλλά ο Μπακασέτας με προβολή έστειλε την μπάλα άουτ, ενώ στο 23’ η κεφαλιά του Ίνγκασον έπειτα από κόρνερ του Μπακασέτα κόπηκε από τον Ούγκο Σόουζα.

Στο 29’ από εξαιρετική πάσα του Μπακασέτα, ο Τζούριτσιτς «χώθηκε» στην άμυνα της Κηφισιάς ερχόμενος απ’ την πίσω ζώνη, έκανε ένα κοντρόλ με το στήθος κι έπιασε ένα γυριστό σουτ, όμως η μπάλα πέρασε λίγο πάνω από τα δοκάρια του Ξενόπουλου.

Στο 41’ ο Παναθηναϊκός έχασε μοναδική ευκαιρία να ανοίξει το σκορ, όταν από πολύ ωραία κυκλοφορία της μπάλας και χαμηλό γύρισμα από τον Μλαντένοβιτς, ο Μπρέγκου ολομόναχος απ’ τη μικρή περιοχή έκανε κάκιστο τελείωμα πάνω απ’ τα δοκάρια.

Ο ρυθμός του αγώνα παρέμεινε… υποτονικός και στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Παναθηναϊκό να φτάνει εντέλει στη νίκη χάρις σε ένα εύστοχο πέναλτι του Τάσου Μπακασέτα. Στο 66’ σε διεκδίκηση της μπάλας ανάμεσα στον Ίνγκασον και τον Μαϊντάνα ο διαιτητής Φωτιάς έδειξε πέναλτι, με τον VAR Στέφανο Κουμπαράκη να συμφωνεί.

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού ανέλαβε την εκτέλεση και δεν αστόχησε στο 67’, κάνοντας το 1-0 για το «τριφύλλι» με το οποίο «σφραγίστηκε» το τρίτο τρίποντο των «πράσινων» στη League Phase του Κυπέλλου.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Κότσαρης, Κώτσιρας (69’ Σιώπης), Ίνγκασον, Φικάι (90’+1’ Γεντβάι), Μλαντένοβιτς, Μπρέγκου (69’ Μπόκος), Τσέριν, Μαντσίνι, Μπακασέτας (77’ Ντέσερς), Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς.

ΚΗΦΙΣΙΑ (Σεμπαστιάν Λέτο): Ξενόπουλος, Σμπώκος, Μποτία, Ούγκο Σόουζα (60’ Πέτκοφ), Χριστόπουλος, Ζέρσον Σόουζα (69’ Αντόνισε), Ντίας, Πατίρας, Μαϊντάνα (79’ Λάμψιας), Τζίμας (69’ Πόμπο), Αμάνι (60’ Ρουμπέν Πέρεθ).

ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε του βιβλίο του «Ιθάκη» - «Παραιτήθηκα από τη Βουλή, όχι από τη βούληση να αγωνιστούμε μαζί»

Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε του βιβλίο του «Ιθάκη» - «Παραιτήθηκα από τη Βουλή, όχι από τη βούληση να αγωνιστούμε μαζί»

18:51 03/12
Μητσοτάκης για Τσίπρα: «Βγήκε πρώτος από το πλοίο και έριξε όλη την ευθύνη στο πλήρωμα»

Μητσοτάκης για Τσίπρα: «Βγήκε πρώτος από το πλοίο και έριξε όλη την ευθύνη στο πλήρωμα»

21:44 03/12
Καιρός: Ισχυρές καταιγίδες το επόμενο 48ωρο - Επεισόδιο βροχόπτωσης Κατηγορίας 5 την Παρασκευή

Καιρός: Ισχυρές καταιγίδες το επόμενο 48ωρο - Επεισόδιο βροχόπτωσης Κατηγορίας 5 την Παρασκευή

20:57 03/12
Αυξάνονται τα τρακτέρ στα αγροτικά μπλόκα – Πληθαίνουν οι αποκλεισμοί σε εθνικές οδούς και τελωνεία

Αυξάνονται τα τρακτέρ στα αγροτικά μπλόκα – Πληθαίνουν οι αποκλεισμοί σε εθνικές οδούς και τελωνεία

20:32 03/12
Κυπαρισσία: Βίντεο ντοκουμέντο με το όχημα των δραστών που απήγαγαν τον 47χρονο - Το χρηματικό ποσό που του απέσπασαν

Κυπαρισσία: Βίντεο ντοκουμέντο με το όχημα των δραστών που απήγαγαν τον 47χρονο - Το χρηματικό ποσό που του απέσπασαν

21:18 03/12
Τραγωδία στην Κέρκυρα: Αυτοκίνητο με μητέρα και κόρη έπεσε σε ποτάμι - Νεκρή η 75χρονη

Τραγωδία στην Κέρκυρα: Αυτοκίνητο με μητέρα και κόρη έπεσε σε ποτάμι - Νεκρή η 75χρονη

20:10 03/12
Αποκάλυψη – βόμβα για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο - Είχε ζητήσει να φύγει από τους Μπακς

Αποκάλυψη – βόμβα για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο - Είχε ζητήσει να φύγει από τους Μπακς

21:50 03/12
Αυτό το νόστιμο σνακ μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική απώλεια βάρους σε μόλις 4 εβδομάδες

Αυτό το νόστιμο σνακ μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική απώλεια βάρους σε μόλις 4 εβδομάδες

10:00 30/11
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved