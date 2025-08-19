Κύπελλο: Η Καβάλα την έκπληξη - Απέκλεισε τον Πανσερραϊκό στα πέναλτι - Real.gr

Quantcast
Κύπελλο: Η Καβάλα την έκπληξη – Απέκλεισε τον Πανσερραϊκό στα πέναλτι

20:21, 19/08/2025
Η ομάδα των Σερρών έγινε η μοναδική από αυτές της Super League που... αποχαιρέτησαν τον θεσμό.

Η Καβάλα έκανε την έκπληξη στην προκριματική φάση του Κυπέλλου Ελλάδας, καθώς έγινε η μοναδική ομάδα που απέκλεισε σύλλογο της Super League. Οι «Αργοναύτες» επικράτησαν του Πανσερραϊκού 5-4 στα πέναλτι, διαδικασία στην οποία κρίθηκαν τρεις από τους πέντε σημερινούς αγώνες. Η ομάδα των Σερρών προηγήθηκε στο 69΄με το πέναλτι του Ίβαν, αλλά οι «Αργοναύτες» ισοφάρισαν στις καθυστερήσεις (90+1) με κεφαλιά του Μπρέγκου, στέλνοντας το ματς στη διαδικασία ων πέναλτι.

Εκεί ο Γιαννίκογλου απέκρουσε το πέναλτι του Τσαούση, για να γίνει η Καβάλα η μοναδική ομάδα που απέκλεισε σύλλογο της Super League.

Η διαδικασία των πέναλτι:
Σιφναίος 1-0
Γκριν 1-1
Γαβριηλίδης 2-1
Oμεονγκά (απόκρουση)
Κατσουλίδης 3-1
Ντε Μάρκο 3-2
Μπρέγκου 4-2
Φαλέ 4-3
Αλιατίδης (απόκρουση)
Λύρατζης 4-4
Σταμούλης 5-4
Τσαούσης (απόκρουση)

ΚΑΒΑΛΑ (Θωμάς Γράφας): Γιαννίκογλου, Διονέλλης, Αλιατίδης, Κατσουλίδης, Γαβριηλίδης, Σιφναίος, Δημοσθένους (60΄Βοριαζίδης), Μπρέγκου, Κουντουριώτης (70΄Σταμούλης), Σιμητός (28΄Σπανδωνίδης, 60΄Ρώιμπας), Χρούστινετς

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Κριστιάνο Μπάτσι): Τιναλίνι, Ντε Μάρκο, Φέλτες, Τσαούσης, Βαγκέ (86΄Σοφιανός), Λιάσος (86΄Γκιγιομιέ), Ομεονγκά, Μασκανάκης (78΄Γεωργιάδης), Λύρατζης, Γκριν, Ίβαν (82΄Μαριάνο)

ΓΛΥΤΩΣΕ ΣΤΑ ΠΕΝΑΛΤΙ Η ΚΗΦΙΣΙΑ

«Σκούρα» τα βρήκε η Κηφισιά στην Καρδίτσα, όμως κατάφερε να προκριθεί επί της τοπικής Αναγέννησης με 3-2 στα πέναλτι, ενώ η κανονική διάρκεια έληξε με το ισόπαλο 1-1. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με τον Ζυγκερίδη στο 39΄, όμως ο Ανδρέας Τετέι ισοφάρισε με πέναλτι στο 79΄.
Το ματς οδηγήθηκε απευθείας στη «ρώσικη ρουλέτα», όπου οι παίκτες του Σεμπάστιαν Λέτιο αποδείχτηκαν πιο ψύχραιμοι και πήραν την πρόκριση στη League Phase του κυπέλλου Ελλάδας. Κεντρικό πρόσωπο ο Τετέι, ο οποίος ευστόχησε και στο τελευταίο κρίσιμο πέναλτι, γράφοντας το 3-2.

AΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Τιμος Καβακάς): Θεοδωρόπουλος, Πεταυράκης, Μανουσάκης (60′ Νότας), Μουστακόπουλος, Ζυγκερίδης (60′ Μπαλλάς), Μπούσης, Νινίκας (60′ Λεωνιδόπουλος), Νοικοκυράκης, Στίκας, Γιαξής, Τίντε.

ΚΗΦΙΣΙΑ (Σεμπάστιαν Λέτο): Ξενόπουλος, Σιμόν (72′ Τζίμας), Χουχούμης, Σόουζα, Πόκορνι, Ντίας (46′ Εσκιβέλ), Βιγιαφάνιες (46′ Ρουμπέν), Πόμπο (60′ Μάναλης), Πατήρας, Ζέρσον (46′ Αντονίσε), Τετέι.

 

