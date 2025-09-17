Κύπελλο: Ισοπαλία στο «Ζηρίνειο»- Κηφισιά και Αστέρας Τρίπολης έμειναν στο 1-1 - Real.gr

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση Κηφισιά-Αστέρας Τρίπολης στο «Ζηρίνειο», για την 1η αγωνιστική στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Οι δύο ομάδες της Σούπερ Λίγκας αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1 ύστερα από ένα καλό παιχνίδι και μοιράστηκαν από ένα βαθμό, έχοντας αμφότερες εντελώς διαφορετικές ενδεκάδες συγκριτικά με τις τελευταίες συναντήσεις τους στο πρωτάθλημα.

Οι φιλοξενούμενοι Αρκάδες προηγήθηκαν στο 30ό λεπτό με τον Δημήτρη Εμμανουηλίδη κι έχασαν την ευκαιρία να διπλασιάσουν στο 56΄, καθώς η εκτέλεση φάουλ του Κώστα Πομόνη κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι.

Το κεντρικό πρόσωπο της ομάδας των βορείων προαστίων στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό, Ανδρέας Τεττέη, ήταν και σήμερα πρωταγωνιστής, καθώς μπαίνοντας ως αλλαγή κέρδισε πέναλτι από τον Τσιντώτα στο 68΄, το οποίο εκτέλεσε ο ίδιος για το τελικό 1-1.

ΚΗΦΙΣΙΑ (Σεμπάστιαν Λέτο): Ξενόπουλος, Μποτία, Πέτκοφ, Τζίμας, Έμπο, Ντίας, Εσκιβέλ, Κωνσταντακόπουλος, Μουσιόλικ, Χριστόπουλος, Σμπώκος.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Σάββας Παντελίδης): Τσιντώτας, Ιβάνοφ, Γιαμπλόνσκι, Γιοακίνι, Εμμανουηλίδης, Τριανταφυλλόπουλος, Πομόνης, Κέτου, Χαραλάμπογλου, Αλμύρας, Φερνάντεθ.