Κύπελλο Ισπανίας: Πέρασε εύκολα στους «16» η Μπαρτσελόνα, νίκησε 2-0 τη Ντεπορτίβο Γουαδαλαχάρα - Δείτε γκολ και highlights - Real.gr

Με πολλές αλλαγές στη σύνθεσή της κι εκτεταμένο ροτέισον, η Μπαρτσελόνα έπαιξε όσο... χρειάστηκε για να νικήσει με 2-0 τη Ντεπορτίβο Γουαδαλαχάρα και να προκριθεί στους «16» του Κυπέλλου Ισπανίας.

Τα γκολ των «μπλαουγκράνα» πάντως ήρθαν… αργά στο ματς και τα σημείωσαν οι Κρίστενσεν (76′) και Ράσφορντ (90′).

Ο αποκλεισμός της Μαγιόρκα από την πάλαι ποτέ κραταιά και νυν δεύτερη στη βαθμολογία της LaLiga 2, Λα Κορούνια, «σημάδεψε» το πρώτο «μενού» της φάσης των «32» του Copa del Rey. Το γκολ του Καρίγιο στο 85′ έστειλε στο «καναβάτσο» τους «νησιώτες» και στον.. έβδομο ουρανό τη «Ντέπορ».

Η Σοσιεδάδ με γκολ του Μαρίν στο 90’+6 απέφυγε τα χειρότερα απέναντι στην Ελντένσε (2-1), ενώ η Βαλένθια «καθάρισε» χωρίς πρόβλημα (2-0) την εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Σπόρτινγκ Χιχόν.

Σε αγώνες για την φάση των «32» του Copa del Rey σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Λα Κορούνια-Μαγιόρκα 1-0

Εϊμπαρ-Ελτσε 0-1

Ελντένσε-Σοσιεδάδ 1-2

Σπόρτινγκ Χιχόν-Βαλένθια 0-2

Ντεπορτίβο Γουαδαλαχάρα-Μπαρτσελόνα 0-2

Κουλτουράλ Λεονέσα-Λεβάντε 17/12

Αλμπαθέτε-Θέλτα 17/12

Ατλέτικο Μπαλεάρες-Ατλέτικο Μαδρίτης 17/12

Ουέσκα-Οσασούνα 17/12

Ράσινγκ Σανταντέρ-Βιγιαρεάλ 17/12

Αλαβές-Σεβίλη 17/12

Ταλαβέρα-Ρεάλ Μαδρίτης 17/12

Μπούργος-Χετάφε 18/12

Ουρένσε-Αθλέτικ Μπιλμπάο 18/12

Μούρθια-Μπέτις 18/12

Γρανάδα-Ράγιο Βαγεκάνο 06/01