Κύπελλο Ιταλίας: Η Κόμο του Δουβίκα έριξε τη... βόμβα κι απέκλεισε τη Νάπολι στα πέναλτι - Δείτε γκολ και highlights - Real.gr

Κύπελλο Ιταλίας: Η Κόμο του Δουβίκα έριξε τη… βόμβα κι απέκλεισε τη Νάπολι στα πέναλτι – Δείτε γκολ και highlights

02:00, 11/02/2026
Η Κόμο του Τάσου Δουβίκα έκανε τη μεγάλη έκπληξη στον τρίτο χρονικά προημιτελικό του Κυπέλλου Ιταλίας, καθώς «λύγισε» τη Νάπολι με 7-6 στα πέναλτι (1-1 η κανονική διάρκεια και η παράταση) κι έκλεισε... ραντεβού στα παιχνίδια της ημιτελικής φάσης με την Ίντερ (4/3 και 22/4).

Η ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγας προηγήθηκε στο 39′ με πέναλτι του Μπατούρινα, με τον Βεργκάρα να ισοφαρίζει στο 46′ σε 1-1 για τους «παρτενοπέι». Ο Δουβίκας μπήκε αλλαγή στο 53′ στη θέση του Κακερέ και ευστόχησε στο δεύτερο χτύπημα της Κόμο στη διαδικασία των πέναλτι, με τον Ζαν Μπουτέ να νικάει τον Λομπότκα στο 8ο χτύπημα της Νάπολι και να χαρίζει την πρόκριση στην ομάδα του.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα των προημιτελικών και τα ζευγάρια των ημιτελικών του Coppa Italia έχουν ως εξής:

Ίντερ-Τορίνο 2-1

Αταλάντα-Γιουβέντους 3-0

Νάπολι-Κόμο 6-7 πέν. (1-1 κ.δ. και παρ.)

Μπολόνια-Λάτσιο 11/02

ΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ

Μπολόνια ή Λάτσιο – Αταλάντα

Ίντερ – Κόμο

