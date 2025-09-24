Quantcast
Κύπελλο: Με... buzzer beater του Παλάσιος, ο ασταμάτητος Λεβαδειακός έκανε το «2Χ2» στη Λάρισα (1-2) - Real.gr
real player

Κύπελλο: Με… buzzer beater του Παλάσιος, ο ασταμάτητος Λεβαδειακός έκανε το «2Χ2» στη Λάρισα (1-2)

21:42, 24/09/2025
Κύπελλο: Με… buzzer beater του Παλάσιος, ο ασταμάτητος Λεβαδειακός έκανε το «2Χ2» στη Λάρισα (1-2)

ΠΗΓΗ: ΙΝΤΙΜΕ

Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου έκανε το «2Χ2» και βρίσκεται πλέον στην κορυφή της βαθμολογίας στη League Phase του Κυπέλλου με 6 βαθμούς, μαζί με τον Άρη, την ΑΕΚ και τον ΟΦΗ.

Ο Λεβαδειακός συνεχίζει τη… δίχως φρένα πορεία του στο πρωτάθλημα και στο Κύπελλο, φτάνοντας στην τρίτη σερί νίκη του μέσα σε μία εβδομάδα, αυτή τη φορά επί της ΑΕΛ στην AEL FC Arena, επικρατώντας με 2-1 στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, χάρις σ’ ένα «χτύπημα» του Σεμπάστιαν Παλάσιος στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων.

Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου έκανε το «2Χ2» και βρίσκεται πλέον στην κορυφή της βαθμολογίας στη League Phase του Κυπέλλου με 6 βαθμούς, μαζί με τον Άρη, την ΑΕΚ και τον ΟΦΗ και δείχνει πως είναι έτοιμη για πολύ μεγάλα πράγματα.

Αφού… προειδοποίησαν με μεγάλες ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο με τον Πεντρόσο (22’ πλασέ λίγο άουτ, 41’ απόκρουση Αναγνωστόπουλου), οι Βοιωτοί άνοιξαν το σκορ με το σουτ του Συμελίδη στο 43’. Η ΑΕΛ κατάφερε να ισοφαρίσει στο 82’ με την προσπάθεια του Πασά που βρήκε πάνω και στον Κάτρη, όμως τη λύση για τον Λεβαδειακό έδωσε ο Παλάσιος στο 90’+5’ με κοντινό πλασέ έπειτα από εξαιρετική ενέργεια του Όζμπολτ.

ΑΕΛ (Γιώργος Πετράκης): Αναγνωστόπουλος, Μπαγκαλιάνης, Παντελάκης, Κοσονού, Παπαγεωργίου (74′ Πασάς), Δημηνίκος (46′ Βαρσάμης), Σουρλής (10′ λ.τρ. Τούπτα), Στάικος (60′ Σαγάλ), Ατανάσοφ (74′ Πέρεζ), Γιούσης, Γκαράτε.

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Φίλων (76′ Λιάγκας), Κάτρης, Τσιβελεκίδης, Τσάπρας (67′ Κωστή), Τσιμπόλα, Λαμαράνα (85′ Όζμπολτ), Μανθάτης, Γκούμας (85′ Παλάσιος), Συμελίδης (67′ Βήχος), Πεντρόσο.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Μητσοτάκης στη Wall Street Journal: Δεν έχουμε τίποτα να συζητήσουμε με την Τουρκία για τη Chevron - Εάν δυσφορούν «c' est la vie»

Μητσοτάκης στη Wall Street Journal: Δεν έχουμε τίποτα να συζητήσουμε με την Τουρκία για τη Chevron - Εάν δυσφορούν «c' est la vie»

00:05 25/09
Δανία: Συναγερμός μετά τη νέα εισβολή drones – Έκλεισαν τέσσερα αεροδρόμια

Δανία: Συναγερμός μετά τη νέα εισβολή drones – Έκλεισαν τέσσερα αεροδρόμια

07:04 25/09
Καιρός: Πέφτει η θερμοκρασία, ισχυροί άνεμοι στο Αιγαίο και καταιγίδες σε Ήπειρο και Ιόνιο

Καιρός: Πέφτει η θερμοκρασία, ισχυροί άνεμοι στο Αιγαίο και καταιγίδες σε Ήπειρο και Ιόνιο

07:07 25/09
Οργισμένος ο Τραμπ για τα τεχνικά προβλήματα στον ΟΗΕ: Ζητά έρευνα για «τριπλό σαμποτάζ»- «Θα έπρεπε να ντρέπονται»

Οργισμένος ο Τραμπ για τα τεχνικά προβλήματα στον ΟΗΕ: Ζητά έρευνα για «τριπλό σαμποτάζ»- «Θα έπρεπε να ντρέπονται»

07:13 25/09
Παύλος Ασλανίδης: Κατέθεσε νέο αίτημα στο Εφετείο Λάρισας για την εκταφή της σορού του γιου του

Παύλος Ασλανίδης: Κατέθεσε νέο αίτημα στο Εφετείο Λάρισας για την εκταφή της σορού του γιου του

19:39 24/09
Προσωρινά ελεύθεροι οι δύο συλληφθέντες για τον θάνατο του 20χρονου ναυτικού - Πώς συνέβη το τραγικό δυστύχημα

Προσωρινά ελεύθεροι οι δύο συλληφθέντες για τον θάνατο του 20χρονου ναυτικού - Πώς συνέβη το τραγικό δυστύχημα

18:13 24/09
Μακρόν σε Τραμπ: Η κλιματική αλλαγή δεν είναι «θέμα αντίληψης», αφού «η επιστήμη είναι σαφής»

Μακρόν σε Τραμπ: Η κλιματική αλλαγή δεν είναι «θέμα αντίληψης», αφού «η επιστήμη είναι σαφής»

07:23 25/09
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: «Υπάλληλος με 20 αδικήματα κατηύθυνε την έρευνα για να μείνει εκτός η περίοδος της» - Η κατάθεση του Σαλάτα

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: «Υπάλληλος με 20 αδικήματα κατηύθυνε την έρευνα για να μείνει εκτός η περίοδος της» - Η κατάθεση του Σαλάτα

16:45 24/09
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved