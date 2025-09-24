Κύπελλο: Με... buzzer beater του Παλάσιος, ο ασταμάτητος Λεβαδειακός έκανε το «2Χ2» στη Λάρισα (1-2) - Real.gr

Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου έκανε το «2Χ2» και βρίσκεται πλέον στην κορυφή της βαθμολογίας στη League Phase του Κυπέλλου με 6 βαθμούς, μαζί με τον Άρη, την ΑΕΚ και τον ΟΦΗ.

Ο Λεβαδειακός συνεχίζει τη… δίχως φρένα πορεία του στο πρωτάθλημα και στο Κύπελλο, φτάνοντας στην τρίτη σερί νίκη του μέσα σε μία εβδομάδα, αυτή τη φορά επί της ΑΕΛ στην AEL FC Arena, επικρατώντας με 2-1 στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, χάρις σ’ ένα «χτύπημα» του Σεμπάστιαν Παλάσιος στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων.

Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου έκανε το «2Χ2» και βρίσκεται πλέον στην κορυφή της βαθμολογίας στη League Phase του Κυπέλλου με 6 βαθμούς, μαζί με τον Άρη, την ΑΕΚ και τον ΟΦΗ και δείχνει πως είναι έτοιμη για πολύ μεγάλα πράγματα.

Αφού… προειδοποίησαν με μεγάλες ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο με τον Πεντρόσο (22’ πλασέ λίγο άουτ, 41’ απόκρουση Αναγνωστόπουλου), οι Βοιωτοί άνοιξαν το σκορ με το σουτ του Συμελίδη στο 43’. Η ΑΕΛ κατάφερε να ισοφαρίσει στο 82’ με την προσπάθεια του Πασά που βρήκε πάνω και στον Κάτρη, όμως τη λύση για τον Λεβαδειακό έδωσε ο Παλάσιος στο 90’+5’ με κοντινό πλασέ έπειτα από εξαιρετική ενέργεια του Όζμπολτ.

ΑΕΛ (Γιώργος Πετράκης): Αναγνωστόπουλος, Μπαγκαλιάνης, Παντελάκης, Κοσονού, Παπαγεωργίου (74′ Πασάς), Δημηνίκος (46′ Βαρσάμης), Σουρλής (10′ λ.τρ. Τούπτα), Στάικος (60′ Σαγάλ), Ατανάσοφ (74′ Πέρεζ), Γιούσης, Γκαράτε.

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Φίλων (76′ Λιάγκας), Κάτρης, Τσιβελεκίδης, Τσάπρας (67′ Κωστή), Τσιμπόλα, Λαμαράνα (85′ Όζμπολτ), Μανθάτης, Γκούμας (85′ Παλάσιος), Συμελίδης (67′ Βήχος), Πεντρόσο.