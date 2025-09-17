Κύπελλο: Ο ΟΦΗ 3-0 την Καβάλα που έπαιξε με 9 παίκτες στο δεύτερο μέρος - Real.gr

Τι έγινε και η ομάδα της Καβάλας αγωνίστηκε με 9 παίχτες στο δεύτερο 45λεπτο.

Εύκολη νίκη (3-0) πανηγύρισε ο ΟΦΗ απέναντι στην Καβάλα, που αγωνίστηκε για ένα ημίχρονο με εννέα παίκτες, στο κεκλεισμένων των θυρών -λόγω τιμωρίας- «Γεντί Κουλέ», στο ξεκίνημα της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Η Καβάλα, που είχε την πρώτη ευκαιρία του αγώνα-στο 7’, σουτ του Κατσουλίδη η μπάλα δοκάρι και άουτ- αναγκάστηκε σε γρήγορη αλλαγή τερματοφύλακα, αφού στο 8ο λεπτό, όταν ο Ζωγράφος ανέτρεψε τον Σαλσέδο και ο Τζήλος έδειξε κόκκινη κάρτα.

Στο 20′ ο Τιάγκο Νους άνοιξε τις αποστάσεις στο σκορ (1-0), όταν μετά από πάσα του Σενγκέλια, πέρασε και τον Ιωαννίδη (είχε πάρει τη θέση του Ζωγράφου), μπαίνοντας με τη μπάλα στα δίχτυα.

Ο ΟΦΗ έχοντας προειδοποιήσει (38′) -σε μακρινό σουτ του Μπόρχα από απόκρουση του Ιωαννίδη, η μπάλα βρήκε το δοκάρι- και έχοντας χάσει με τραυματισμούς τους , Κατσουλίδης (23′) και Ξυγκόρο (41’), η Καβάλα είδε στο 43ο λεπτό τον Σεγκέλια -από ενέργεια του Μπόρχα- να παραβιάζει την εστία της (2-0).

Τα πράγματα έγιναν ακόμα χειρότερα, όταν χρειάστηκε να βγει στην επανάληψη με εννέα παίκτες, καθώς δεν μπόρεσε να συνεχίσει ο Αλιατίδης και δεν υπήρχε δικαίωμα αντικατάστασης.

Κάπως έτσι έφτασε λογικά το…3-0, με ένα εξαιρετικό σου του Νέιρα.

Στη συνέχεια ο ΟΦΗ είχε την ευκαιρία να αυξήσει το σκορ, αλλά το πέναλτι που κέρδισε ο Σαλσέδο -σε ανατροπή του από τον Γαβριηλίδη- και εκτέλεσε ό ίδιος μπλόκαρε εύκολα ο Ιωαννίδης.

Ένα λεπτό μετά ο Σαλσέδο σκόραρε, αλλά το γκολ ακυρώθηκε με υπόδειξη οφσάιντ στο ξεκίνημα της φάσης.

Το σκορ (3-0) δεν άλλαξε, παρά τις ευκαιρίες που είχε ο ΟΦΗ- με Νέιρα, Κωστούλα και Θεοδοσουλάκη-, πριν το τελευταίο σφύριγμα.

ΟΦΗ (Μίλαν Ράσταβατς): Λίλο, Λαμπρόπουλος, Κωστούλας, Λέουις, Μπόρχα Γκονθάλεθ (46′ Μαρινάκης), Καραχάλιος (60′ Βούκοτιτς), Νέιρα, Σαλσέδο, Νους (69′ Ανδρούτσος), Σενγκέλια (46′ Αποστολάκης), Ρακόνιατς (60′ Θεοδοσουλάκης)

ΚΑΒΑΛΑ (Θωμάς Γράφας): Ζωγράφος, Διονέλλης, Αλιατίδης, Κατσουλίδης (23′ λ.τ. Ξυγκόρος, 41′ λ.τ. Σμανδωνίδης), Γαβριηλίδης, Σιφνέος, Βοριαζίδης, Μπρέγκου (11′ Ιωαννίδης) Κουντουριώτης, Φικάϊ, Σγουρός.