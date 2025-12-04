Quantcast
Κύπελλο: Ο Παναιτωλικός πήρε ισοπαλία... πρόκρισης στο «Καυτανζόγλειο» (0-0 με τον Ηρακλή) - Real.gr
real player

Κύπελλο: Ο Παναιτωλικός πήρε ισοπαλία… πρόκρισης στο «Καυτανζόγλειο» (0-0 με τον Ηρακλή)

19:35, 04/12/2025
Κύπελλο: Ο Παναιτωλικός πήρε ισοπαλία… πρόκρισης στο «Καυτανζόγλειο» (0-0 με τον Ηρακλή)

ΠΗΓΗ: ΙΝΤΙΜΕ

Εκτός εάν ο «γηραιός» κάνει την απόλυτη έκπληξη και πάρει αποτέλεσμα στις 17 Δεκεμβρίου στον εξ αναβολής αγώνα με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο.

Έπειτα από ένα κάκιστο ποιοτικά παιχνίδι, ο Ηρακλής κι ο Παναιτωλικός έμειναν στο «λευκό» 0-0 στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, με την ομάδα του Αγρινίου να «επιβεβαιώνει» κατά πολύ μεγάλο ποσοστό την πρόκρισή της στα νοκ-άουτ, εκτός εάν ο «γηραιός» κάνει την απόλυτη έκπληξη και πάρει αποτέλεσμα στις 17 Δεκεμβρίου στον εξ αναβολής αγώνα με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο.

Ο Παναιτωλικός είχε την καλύτερή του στιγμή στο ματς στο 25ο λεπτό όταν ο Σμυρλής πήρε την μπάλα στα αριστερά της περιοχής, έκανε το πλασέ, ωστόσο ο Νικοπολίδης έπεσε και μπλόκαρε.

Ο Ηρακλής είχε δύο σπουδαίες ευκαιρίες στο 59’ με τον Μωυσίδη και στο 68’ με τον Ντοβεντάν, όμως και οι δύο πλάσαραν πολύ ψηλά πάνω απ’ τα δοκάρια από το ύψος του πέναλτι.

ΗΡΑΚΛΗΣ (Νεμπόισα Βίγκνιεβιτς): Νικοπολίδης, Κατσίκας (86′ Ουές), Βιτλής, Δημητρίου, Σιδεράς, Παναγιωτίδης (63’ Ντουρμισάι), Φοφανά, Χάινριχ (63’ Χάμοντ), Ντοβεντάν, Μωυσίδης, Κούστα (63’ Μαχαίρας).

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Ζίβκοβιτς, Αγαπάκης, Κόγιτς, Γκαρσία, Νικολάου, Μιγκέλ Λούις (58’ λ.τρ. Ματσάν, Μπελεβώνης (66’ Μαυρίας), Εστεμπάν (58’ Μπουχαλάκης), Τσούρα, Σμυρλής (58’ Μίχαλακ), Άλεξιτς.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Κακοκαιρία Byron: Έντονα τα καιρικά φαινόμενα στην Αττική - Ήχησε το 112 - Ποτάμια οι δρόμοι - Βίντεο & εικόνες

Κακοκαιρία Byron: Έντονα τα καιρικά φαινόμενα στην Αττική - Ήχησε το 112 - Ποτάμια οι δρόμοι - Βίντεο & εικόνες

19:53 04/12
Χρ.Μαγειρίας: «Δεν έχω κλέψει και δεν χρωστάω σε κανέναν τα αυτοκίνητα μου - Το δικαστήριο με αθώωσε για τις καταγγελίες Βάρρα»

Χρ.Μαγειρίας: «Δεν έχω κλέψει και δεν χρωστάω σε κανέναν τα αυτοκίνητα μου - Το δικαστήριο με αθώωσε για τις καταγγελίες Βάρρα»

18:20 04/12
Κακοκαιρία Byron: Βροχές και κατολισθήσεις στη Λακωνία, πλημμύρες στη Ζάκυνθο - Μηνύματα από το 112 - Πού θα είναι κλειστά τα σχολεία

Κακοκαιρία Byron: Βροχές και κατολισθήσεις στη Λακωνία, πλημμύρες στη Ζάκυνθο - Μηνύματα από το 112 - Πού θα είναι κλειστά τα σχολεία

15:02 04/12
«Μπλακ άουτ» λόγω κακοκαιρίας στην Ερμού - Πολλά καταστήματα χωρίς ρεύμα - BINTEO

«Μπλακ άουτ» λόγω κακοκαιρίας στην Ερμού - Πολλά καταστήματα χωρίς ρεύμα - BINTEO

20:15 04/12
Απάντηση ΥΕΘΑ στην Τουρκία: Πράττουμε το αυτονόητο, η Ελλάδα δεν απειλεί, δεν αγνοούμε το casus belli

Απάντηση ΥΕΘΑ στην Τουρκία: Πράττουμε το αυτονόητο, η Ελλάδα δεν απειλεί, δεν αγνοούμε το casus belli

17:30 04/12
Αυτό το νόστιμο σνακ μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική απώλεια βάρους σε μόλις 4 εβδομάδες

Αυτό το νόστιμο σνακ μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική απώλεια βάρους σε μόλις 4 εβδομάδες

10:00 30/11
Κακοκαιρία Byron: Αναβλήθηκε οριστικά ο αγώνας Ολυμπιακός - Φενερμπαχτσέ για την Ευρωλίγκα

Κακοκαιρία Byron: Αναβλήθηκε οριστικά ο αγώνας Ολυμπιακός - Φενερμπαχτσέ για την Ευρωλίγκα

19:36 04/12
Νικήτας Τσακίρογλου: Συγκλονίζει για τη Χρυσούλα Διαβάτη – «Ελπίζω στο θαύμα»

Νικήτας Τσακίρογλου: Συγκλονίζει για τη Χρυσούλα Διαβάτη – «Ελπίζω στο θαύμα»

19:30 04/12
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved