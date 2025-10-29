Κύπελλο: Οι Σέρβοι «καθάρισαν» για τον Παναθηναϊκό στο Περιστέρι (2-1 τον Ατρόμητο) - Real.gr

Πάντοβιτς και Μλαντένοβιτς ήταν οι σκόρερ του Παναθηναϊκού, σε ένα ματς που είχε πάρει το προβάδισμα ο Ατρόμητος.

Σερβική… υπόθεση ήταν το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι για την 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, με τους «πράσινους» να φτάνουν σε μία πολύ σημαντική νίκη με 2-1 μέσα από ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Μπάκου έδωσε το προβάδισμα στους Περιστεριώτες στο 36’, όμως ο Παναθηναϊκός «γύρισε» το παιχνίδι στο δεύτερο 45λεπτο με τα τέρματα των Μίλος Πάντοβιτς και Φίλιπ Μλαντένοβιτς, μετά από δύο τρομερές ασίστ του Τσιριβέγια.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε λίγο πιο δυνατά στον αγώνα και στο 13’ είχε τεράστια ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ, όταν ο Μπρέγκου «έστρωσε» προς τον Ρενάτο Σάντσες ο οποίος πλάσαρε με τη μία, αλλά η μπάλα χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι κι έφυγε άουτ.

Στο 31’ οι προσπάθειες των Μαντσίνι από τα δεξιά και Μλαντένοβιτς από πολύ πλάγια θέση σούταραν παράλληλα με την εστία, ενώ στο 34’ από γύρισμα του Μλαντένοβιτς, ο Ταμπόρδα πλάσαρε με τη μία, αλλά η μπάλα κόντραρε πάνω στον Σταυρόπουλο ενώ είχε πορεία προς το τέρμα κι απομακρύνθηκε απ’ την άμυνα του Ατρόμητου.

Στο 36’ ο Ατρόμητος βρήκε δίχτυα, ανοίγοντας το σκορ. Σε κόρνερ του Μίχορλ, ο Σταυρόπουλος πήρε την πρώτη κεφαλιά προς τη μικρή περιοχή, όπου ο Μπάκου σηκώθηκε ανενόχλητος και με κεφαλιά έκανε το 1-0. Στο 45’ ο VAR Κουμπαράκης κάλεσε τον διαιτητή Τσακαλίδη σε on field review για πιθανό «πάτημα» του Μουντέ στον Γεντβάι έπειτα από εκτέλεση κόρνερ, όμως ο διαιτητής έδειξε να συνεχιστεί στο παιχνίδι, ενώ στο 45’+2’ το απευθείας φάουλ του Ρενάτο Σάντσες αποκρούστηκε απ’ τον Κόσελεφ με τις γροθιές.

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να ισοφαρίσει με την εκκίνηση του δευτέρου ημιχρόνου. Μετά από ωραία κυκλοφορία έξω απ’ την περιοχή, ο Τσιριβέγια έβγαλε ωραία κάθετη πάσα προς τον Πάντοβιτς, ο οποίος έκανε «πίβοτ» στον αντίπαλο στόπερ, πέρασε και τον Κόσελεφ και από πλάγια θέση έκανε το 1-1.

Οι «πράσινοι» πίεσαν για την ανατροπή και στο 67’ έφτασαν σε δεύτερο γκολ. Από νέα πολύ ωραία πάσα του Τσιριβέγια, ο Μλαντένοβιτς έφυγε στην πλάτη της άμυνας και με εξαιρετικό ψηλοκρεμαστό σουτ «κρέμασε» τον Κόσελεφ κάνοντας το 2-1 για τον Παναθηναϊκό.

Στο 73’ από φάση διαρκείας στην περιοχή και προσπάθεια για διώξιμο του Πάλμερ-Μπράουν πάνω σε πίεση του Γιουμπιτάνα (από λάθος γύρισμα του Τετέ), η μπάλα χτύπησε μετά από κόντρα στο χέρι του Αμερικανού στόπερ, ωστόσο ο διαιτητής Τσακαλίδης κι ο VAR Κουμπαράκης έδειξαν να συνεχιστεί το παιχνίδι.

Στο δε 77’ ο Αλμπάν Λαφόν έκανε διπλή μεγάλη επέμβαση πρώτα σε τετ-α-τετ του Τσιγγάρα κι αμέσως μετά σε νέο σουτ του Τσαντίλα, με τον Παναθηναϊκό να αντέχει στην πίεση που του άσκησαν οι γηπεδούχοι στο τελευταίο δεκάλεπτο και να φτάνει σε μία πολύ σημαντική νίκη.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Λεωνίδας Βόκολος): Κοσέλεφ, Μουντές, Σταυρόπουλος, Τσακμάκης, Παπαδόπουλος (46’ Μουτουσαμί), Αϊτόρ Γκαρθία (62’ Γιουμπιτάνα), Καραμάνης, Τσιγγάρας, Μίχορλ, Μπάκου (77’ Φαν Βεέρτ), Τσαντίλας.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Γεντβάι, Πάλμερ-Μπράουν, Φικάι (88’ λ.τρ. Ζέκα), Μλαντένοβιτς, Τσιριβέγια, Μπρέγκου (81’ Νίκας), Μαντσίνι, Ρενάτο Σάντσες (46’ Σιώπης), Ταμπόρδα (64’ Τετέ), Πάντοβιτς (81’ Γερεμέγεφ).