Κύπελλο: Πέρασε ο Λεβαδειακός, 2-1 τον Μακεδονικό - Real.gr

Καλύτερος ο Λεβαδειακός νίκησε με σκορ 2-1 εκτός έδρας τον Μακεδονικό και προκρίθηκε στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο Λαγιούς (78’) έκανε από κοντά το 0-1, ο αρχηγός του Λεβαδειακού, Λιάγκας με καρφωτή κεφαλιά στο 86’ διπλασίασε τα τέρματα για την ομάδα του Παπδόπουλου, ενώ το τελικό σκορ (1-2) διαμόρφωσε (88’) ο Νίκος με ένα υπέροχο γκολ στο παράθυρο της εστίας του Άνακερ.

Στο 60΄σε σουτ του Όζμπολτ η μπάλα… βρήκε το δοκάρι.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ (Παπαβασιλείου): Γουναρίδης, Χασανόγλου, Τσουκάνης, Σαραγιώτης, Θωμαΐ, Καραμπέρης, Κωτέλης, Νούλας (64΄ Νίκος), Καλαϊτζής, Αλτιντζής (64΄ Σαββίδης), Καπετάνος (46΄ Πόντης)

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Παπαδόπουλος): Άνακερ, Τσάπρας, Λιάγκας, Άμπου Χάνα (57΄ Λαγιούς), Βήχος, Κώστη, Τσόκαϊ (76΄ Πεντρόσο), Μπάλτζι, Παλάσιος (65΄ Συμελίδης), Γκούμας (57΄ Κάτρης), Όζμπολτ (76΄ Βερμπιτς)