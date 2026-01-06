Κύπελλο: «Πιστός» στο ραντεβού με Παναθηναϊκό ο Άρης - Κέρδισε 2-0 τον Παναιτωλικό - Real.gr

Από το πρώτο ημίχρονο η ομάδα της Θεσσαλονίκης είχε πάρει το προβάδισμα για την πρόκριση στους «8» της διοργάνωσης.

Ο Άρης χρειάστηκε το πρώτο 45λεπτο για να πάρει τη νίκη απέναντι στον Παναιτωλικό (2-0) και τελικά το εισιτήριο για τις καλύτερες “8” ομάδες του κυπέλλου Ελλάδας, όπου θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό.

Η ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης έδειξε τις προθέσεις της, με τους “κίτρινους” να πιέζουν ψηλά την ομάδα του Παναιτωλικού. Στο 30ο λεπτό μετά από σέντρα του Μισεουί από τα αριστερά, ο Λορέν Μορόν έφτιαξε με μαεστρία το σώμα του, παίρνοντας την κεφαλιά από το ύψος του πέναλτι και νίκησε τον Ζίβκοβιτς για το 1-0 του Άρη. Η πίεση συνεχίστηκε στον ίδιο ρυθμό, με τον Ράτσιτς να εξαπολύει ένα δυνατό σουτ έξω από την περιοχή κάνοντας το 2-0.

Στο δεύτερο μέρος, ο Άρης έριξε την ένταση στο παιχνίδι του, με τον Παναιτωλικό να είναι εκείνος που αναζήτησε τον δρόμο προς τα δίχτυα του Αναστασιάδη. Σε καμία όμως από τις απόπειρες που πραγματοποίησαν οι φιλοξενούμενοι, δεν κατάφεραν να βρουν δίχτυα, με το σκορ να κλείνει στο 2-0 και τον Άρη να παίρνει την πρόκριση για την επόμενη φάση του Κυπέλλου Ελλάδας.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΡΗΣ (Μανόλο Χιμένεθ): Αθανασιάδης, Τεχέρο, Φαμπιάνο, Ρόουζ, Φαντιγκά, Μόντσου, Ράτσιτς (80’ Νινγκ), Πέρεθ (70’ Ντούντου), Παναγίδης (80’ Χαρούπας), Μισεουί (46’ Γένσεν), Μορόν (63’ Καντεβέρε).

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Ζίβκοβιτς, Μαυρίας (85’ Γκράναθ), Σιέλης, Γκαρθία, Μανρίκε, Κόγιτς, Σατσιάς (72’ Εστέμπαν), Νικολάου (46’ Μπρέγκου), Ματσάν (85’ Σμυρλής), Μίχαλακ (46’ Ενκολόλο), Άλεξιτς.