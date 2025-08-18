Κύπελλο: Πρόκριση-θρίλερ στο 97΄ο Παναιτωλικός - Κέρδισε 2-1 στον Βόλο τη Νίκη. - Real.gr

Με γκολ του Χόρχε Αγκίρε στο 7ο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Παναιτωλικός νίκησε 2-1 τη Νίκη Βόλου στη Μαγνησία και προκρίθηκε στη League Phase του κυπέλλου Ελλάδας. Ιδανικό ντεμπούτο για τον Ισπανό (διεθνή με την Κούβα) που αποκτήθηκε ως δανεικός από τη Ζιλ Βιθέντε. Οι φιλοξενούμενοι είχαν προηγηθεί με τον Λουίς στο 13΄, ενώ η Νίκη ισοφάρισε με τον Αλέξανδρο Λώλη στο 76΄. Όμως πριν το ματς οδηγηθεί στη διαδικασία των πέναλτι (δεν υπάρχει παράταση σε αυτή τη φάση) ο Αγκίρε χάρισε την πρόκριση στην ομάδα του.

ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ (Κώστας Γεωργιάδης): Τσέλιος, Αρίας, Γκαντέλχο (60΄ Δημητριάδης), Σιούτας, Ντζαλόσι, Σίλβα (60΄ Μπαριέντος), Έπας, Πέττας (79΄ Γιακουμάκης), Κουτσιμπάνας, Λώλης (88΄ Βουτσάς), Λουκίνας (88΄ Τζιώρας)

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Πετράκης): Τσάβες, Γαλιάτσος, Γκαρθία, Στάγιτς, Αποστολόπουλος, Κοντούρης (45΄κ.τρ. Αγαπάκης), Νικολάου (66΄ Μανρίκε), Μπελεβώνης (66΄ Μάτσαν), Λουίς, Εστεμπάν (89΄ Κόιτς), Αγκίρε