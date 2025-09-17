Κύπελλο: Πρώτη εγχώρια νίκη ο Παναθηναϊκός με Ντέσερς (1-0 την Καλλιθέα) - Real.gr

Το γκολ που έκρινε το ματς για τους «πράσινους» σημείωσε στο 30ό λεπτό ο Σίριλ Ντέσερς στο πρώτο τέρμα του με τη φανέλα του «τριφυλλιού».

Πολύ πιο εύκολα απ’ ότι δείχνει το ισχνό 1-0, ο Παναθηναϊκός νίκησε την Athens Kallithea στο «Απόστολος Νικολαΐδης» και ξεκίνησε με… τρίποντο τις υποχρεώσεις του στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Το γκολ που έκρινε το ματς για τους «πράσινους» σημείωσε στο 30ό λεπτό ο Σίριλ Ντέσερς στο πρώτο τέρμα του με τη φανέλα του «τριφυλλιού», ενώ οι «πράσινοι» ολοκλήρωσαν τον αγώνα με τρία δοκάρια.

Με πλήρως αλλαγμένη ενδεκάδα σε σχέση με τον αγώνα της περασμένης Κυριακής (14/9) με την Κηφισιά, ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε αρκετά δυνατά το ματς κι έφτασε αρκετές φορές κοντά στο γκολ στο πρώτο δεκάλεπτο.

Στο 3’ από γύρισμα του Τετέ, ο Ντέσερς «τσίμπησε» την μπάλα η οποία έφυγε ελάχιστα άουτ, ενώ ένα λεπτό αργότερα (4’) ο Γρίβας από λάθος του Γεντβάι έφυγε σε τετ-α-τετ και πλάσαρε άουτ. Στο 5’ από χαμηλή σέντρα του Ζαρουρί, ο Ταμπόρδα με «μυτάκι» σημάδεψε ελάχιστα άουτ, ενώ στο 8’ από ωραία κάθετη του Ταμπόρδα η μπάλα κατέληξε στον Κώτσιρα που σούταρε άουτ.

Στο 13’ μετά από σερί κόντρες η μπάλα έφτασε στον Παυλάκη, ο οποίος πλάσαρε πάνω απ’ τα δοκάρια, κάτω από έντονες αποδοκιμασίες των φίλων του Παναθηναϊκού, που δεν έδειχναν πια καμία ανοχή στα λάθη των παικτών του «τριφυλλιού».

Δύο λεπτά μετά (15’) οι «πράσινοι» έφτασαν μια… ανάσα απ’ το 1-0 όταν ο Ντέσερς βρέθηκε σε θέση τετ-α-τετ, αλλά νικήθηκε απ’ τον Κρέσπι, ενώ στη συνέχεια ο Ταμπόρδα πλάσαρε στο αριστερό δοκάρι της Athens Kallithea.

Η πίεση του Παναθηναϊκού καρποφόρησε στο 30’ μετά από μία καταπληκτική ενέργεια του Τετέ απ’ τα δεξιά, με τον Βραζιλιάνο να αποφεύγει δύο παίκτες των φιλοξενούμενων και την κατάλληλη στιγμή να «σερβίρει» προς τον Ντέσερς ο οποίος από κοντά έκανε το 1-0, ανοίγοντας «λογαριασμό» στο σκοράρισμα με τη φανέλα του «τριφυλλιού».

Η Athens Kallithea είχε μία μεγάλη ευκαιρία στο 55’ με τον Γκολφίνο να νικιέται απ’ τον Λαφόν στο τετ-α-τετ, ενώ στο 75’ από «κομπίνα» των παικτών του Παναθηναϊκού σε φάουλ ο Μπακασέτας εξαπέλυσε ένα πολύ δυνατό σουτ, όμως ο Κρέσπι απέκρουσε στέλνοντας την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι και κόρνερ.

Αμέσως μετά με την εκτέλεση του κόρνερ απ’ τον Μπακασέτα, ο Ίνγκασον έπιασε την κεφαλιά με τον γκολκίπερ της Athens Kallithea να αποκρούει ξανά και να στέλνει την μπάλα στο δοκάρι για τρίτη φορά. Στο 84’ ο εξαιρετικός Κρέσπι απέκρουσε και το πολύ δυνατό, γωνιακό σουτ του Μλαντένοβιτς, ενώ στο 87’ ακυρώθηκε για οριακό οφσάιντ το γκολ του Πάντοβιτς έπειτα από γύρισμα του Τζούριτσιτς.

Στο 90’+5’ ο νεαρός Μπόκος, στο ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα, λίγο έλειψε να σημειώσει και γκολ, όμως το σουτ που επιχείρησε έξω απ’ την περιοχή πέρασε ελάχιστα άουτ απ’ το δοκάρι του Κρέσπι.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Δημήτρης Κοροπούλης): Λαφόν, Κώτσιρας, Γεντβάι, Ίνγκασον, Μλαντένοβιτς, Σιώπης, Μπρέγκου (68’ Μπόκος), Τετέ (68’ Μπακασέτας), Ταμπόρδα (58’ Τσέριν), Ζαρουρί (78’ Τζούριτσιτς), Ντέσερς (78’ Πάντοβιτς).

ATHENS KALLITHEA (Κώστας Μπράτσος): Κρέσπι, Ματίγιεβιτς, Πανάγου, Πασαλίδης, Παυλάκης, Κριμιτζάς (78’ Ζωγραφάκης), Μαυρίας (46’ Σαρδέλης), Γρίβας (46’ Ορμενάι), Γκολφίνος, Σαταριάνο (64’ Μεταξάς), Καστίγιο.

ΑΠΕ-ΜΠΕ