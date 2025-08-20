Κύπελλο: Στα πέναλτι ο Ηρακλής τον Πανιώνιο - Real.gr

Η Ελλάς Σύρου νίκησε 1-0 το Νέστο Χρυσούπολης στο «Ζηρίνειο» και η Μαρκό επικράτησε με το ίδιο σκορ των Χανίων στην Κρήτη και προκρίθηκαν στη League Phase του θεσμού.

Ο Ηρακλής προκρίθηκε στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας επικρατώντας στα πέναλτι του Πανιωνίου, σε αναμέτρηση μεταξύ των δύο ιστορικών ομάδων στη Νέα Σμύρνη. Η κανονική διάρκεια ολοκληρώθηκε με το ισόπαλο 1-1 κι έτσι το ματς οδηγήθηκε απευθείας στη διαδικασία των πέναλτι όπου οι «κυανέρυθροι» προηγήθηκαν 2-0, όμως απέτυχαν σε τρεις διαδοχικές εκτελέσεις κι έτσι ο Ηρακλής νίκησε 3-2 με τον Θεοδόση Μαχαίρα να ευστοχεί στο τελευταίο και καθοριστικό.

Επίσης, στην επόμενη φάση πέρασαν οι δύο ομάδες που στην περσινή σεζόν αγωνίζονταν στη Γ΄ εθνική. Η Ελλάς Σύρου νίκησε 1-0 το Νέστο Χρυσούπολης στο «Ζηρίνειο» και η Μαρκό επικράτησε με το ίδιο σκορ των Χανίων στην Κρήτη. Στη League Phase θα αγωνιστεί και η Athens Kallithea που επιβλήθηκε 1-0 του Καμπανιακού στη Χαλάστρα.