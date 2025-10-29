Κύπελλο: «Σβηστό» 5-0 για τον Ολυμπιακό με πρωταγωνιστές Γιάρεμτσουκ και Μπιανκόν - Real.gr

Quantcast
Κύπελλο: «Σβηστό» 5-0 για τον Ολυμπιακό με πρωταγωνιστές Γιάρεμτσουκ και Μπιανκόν
Κύπελλο: «Σβηστό» 5-0 για τον Ολυμπιακό με πρωταγωνιστές Γιάρεμτσουκ και Μπιανκόν

19:39, 29/10/2025
Κύπελλο: «Σβηστό» 5-0 για τον Ολυμπιακό με πρωταγωνιστές Γιάρεμτσουκ και Μπιανκόν

Σε... περίπατο μετέτρεψε ο Ολυμπιακός τον αγώνα με τον Βόλο για την 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, επικρατώντας στο «Γ. Καραϊσκάκης» με το εμφατικό 5-0.

Μεγάλοι πρωταγωνιστές για την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος έκανε ολοκληρωτικό rotation στην ενδεκάδα των Πειραιωτών, ήταν ο Γιάρεμτσουκ που σημείωσε δύο γκολ (το δεύτερο, με το οποίο ήταν το 3-0 ήταν εντυπωσιακό), ενώ άλλα δύο τέρματα πρόσθεσε ο Μπιανκόν κι ένα ο Γιαζίτζι με πέναλτι.

Ο Ολυμπιακός πήρε προβάδισμα μόλις στο 5ο λεπτό με την κεφαλιά του Μπιανκόν από κόρνερ του Στρεφέτσα κι άστοχη έξοδο του Αντελέγιε. Οι Πειραιώτες έχασαν σημαντικές ευκαιρίες με τον Γιάρεμτσουκ στο 24’ και στο 27’, προτού ο Ουκρανός φορ βρει δύο φορές δίχτυα σε διάστημα δύο λεπτών.

Στο 43’ με κοντινή προσπάθεια και στο 44’ με εντυπωσιακό μακρινό σουτ. Στο 45’+2’ ο Γιαζίτζι εκτέλεσε φάουλ από τα δεξιά κι ο Μπιανκόν ξανά με κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 4-0.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο ρυθμός έπεσε, με τον Ολυμπιακό να χάνει κι άλλες ευκαιρίες κι εντέλει να φτάνει στο τελικό 5-0 με πέναλτι του Γιαζίτζι έπειτα από ανατροπή του Πνευμονίδη απ’ τον Αντελέγιε.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Πασχαλάκης, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος (71’ Ροντινέι), Μάνσα, Βέζο (71’ Μπρούνο), Σιπιόνι, Μουζακίτης (59’ Λιατσικούρας), Νασιμέντο, Στρεφέτσα (71’ Καμπελά), Γιαζίτζι, Γιαρέμτσουκ (59’ Πνευμονίδης)

ΒΟΛΟΣ (Χουάν Φεράντο): Αντεμπάγιο, Τριανταφύλλου, Κάργας (46’ Λαγωνίδης), Σινανάι, Μύγας (56’ λ.τρ. Τασιούρας), Γροσδής, Μπουζούκης, Ασεχνούν (76’ Προύντζος), Θαρθάνα, Πίντσι (70’ Κύρκος), Μάκνι (71’ Λεγκίσι).

 

