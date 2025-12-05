Κύπελλο Βελγίου: Δεν έφτανε το τρομερό γκολ του Καρέτσα στην Γκενκ, στους «8» η Άντερλεχτ με ανατροπή - Real.gr

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας σημείωσε άλλο ένα καταπληκτικό γκολ με την Γκενκ στο 23ο λεπτό του αγώνα με την Άντερλεχτ για τους «16» του Κυπέλλου Βελγίου, ωστόσο, δεν... έφτανε για να χαρίσει στην ομάδα του την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Οι «μωβ» κατάφεραν να ισοφαρίσουν στο 82′ με τον Μπερτατσίν, επτά λεπτά μετά την έξοδο του Καρέτσα από το ματς (τον αντικατέστησε ο Στέουκερες), ενώ στην παράταση έφτασαν σε μία τρομερή ανατροπή και στο τελικό 1-3 με τα τέρματα των Αζάρ (106′ πέναλτι) και Κανατέ (120’+5′).

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της φάσης των «16» του Κυπέλλου Βελγίου έχουν ως εξής:

Αντβέρπ-Σιντ Τρουϊντέν 4-3 πέν. (3-3, κ.δ. και παρ.)

Σερκλ Μπριζ-Γάνδη 1-3

Λέουβεν-Μπριζ 1-2

Σεντ Ζιλουάζ-Ζούλτε Βάρεγκεμ 2-1

Μπέερσχοτ-Λα Λουβιέρ 1-2

Ντέντερ-Σταντάρ Λιέγης 3-2

Σαρλερουά-Μαλίν 2-0

Γκενκ-Άντερλεχτ 1-3 παρ. (1-1, κ.δ.)