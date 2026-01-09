Κυπέλλου Εθνών Αφρικής 2025: Πρώτη στα ημιτελικά η Σενεγάλη - Επικράτησε 1-0 του Μάλι - Real.gr

Στα ημιτελικά θα αντιμετωπίσει το νικητή του ζευγαριού ανάμεσα στην Αίγυπτο και την Ακτή Ελεφαντοστού.

Η πρωταθλήτρια Αφρικής του 2021 Σενεγάλη, έγινε η πρώτη ομάδα που εξασφάλισε την παρουσία της στην ημιτελική φάση του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής 2025, καθώς νίκησε με 1-0 το Μάλι στον πρώτο -χρονικά- προημιτελικό που διεξήχθη στο «Stade Ibn Batouta» της Ταγγέρης στο βόρειο Μαρόκο.

Η ομάδα του Παπέ Μπουνά Ντιαό προηγήθηκε στο 27′ με τον Εντιαγέ και είδε το… έργο της να διευκολύνεται στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου, όταν αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη ο Μπισουμά. Στο δεύτερο ημίχρονο η Σενεγάλη έκανε διαχείριση του προβαδίσματός της και στο τέλος «σφράγισε» την πρόκρισή της στους «4».