Κύπελλο Εθνών Αφρικής: Με «περίπατο» στους «8» η Νιγηρία (4-0 την Μοζαμβίκη) - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Στη φάση των «8» η Νιγηρία θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Αλγερία-ΛΔ Κονγκό.

Η Νιγηρία πήρε τη… σκυτάλη από την Αίγυπτο κι έγινε η 6η ομάδα που «τσέκαρε» το «εισιτήριο» για τους «8» του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.

Πολύ πιο εύκολα απ’ ότι νωρίτερα οι «Φαραώ», που χρειάστηκαν την παράταση για να κάμψουν την αντίσταση του Μπενίν (3-1), οι «Σούπερ Αετοί» συνέτριψαν με 4-0 τη Μοζαμβίκη και προκρίθηκαν στους προημιτελικούς διατηρώντας το απόλυτο που έχουν από την έναρξη της διοργάνωσης (4Χ4).

Εκεί, όπου θα συναντηθούν με το νικητή της αναμέτρησης, Αλγερία-ΛΔ Κονγκό, που είναι προγραμματισμένη για το απόγευμα της Τρίτης (6/1) στις 18:00.

Σκόρερ των νικητών ήταν οι «συνήθεις ύποπτοι», Αντεμόλα Λούκμαν (20′), Βίκτορ Οσιμέν (25′,47′), ενώ το «κερασάκι στην τούρτα» έβαλε στο 75′ ο Ανταμς, ο οποίος είχε και δύο ασίστ. Σε αυτό το πολύ ήσυχο βράδυ για το αφρικανικό συγκρότημα, ο Ερίκ Τσέλε έδωσε φανέλα βασικού σε τρίτο σερί ματς (δεν βρέθηκε στο αρχικό σχήμα μόνο στην πρεμιέρα) στον αριστερό μπακ του Ολυμπιακού, Μπρούνο Ονιεμαέτσι.