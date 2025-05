Κυπελλούχος Αγγλίας η Κρίσταλ Πάλας - Κέρδισε 1-0 την Μάντσεστερ Σίτι - Real.gr

Είναι ο πρώτος τίτλος στην Ιστορία της.

Η πιο ένδοξη σελίδα στην 120χρονη ιστορία της Κρίσταλ Πάλας γράφτηκε σήμερα στο Ουέμπλεϊ του Λονδίνου, καθώς με το γκολ του Εμπενίζερ Εζε στο 16ο λεπτό νίκησε την κακή Μάντσεστερ Σίτι με 1-0 και κατέκτησε για πρώτη φορά το κύπελλο Αγγλίας, το πρώτο τρόπαιο στην τροπαιοθήκη της.

Τρεις άνθρωποι ήταν οι βασικοί πρωταγωνιστές στην ιστορική επιτυχία για τους Λονδρέζους. Πέρα από τη συνολική δίψα για την κατάκτηση του τροπαίου ο κόουτς Ολιβερ Γκλάσνερ «έσβησε» με την τακτική του τα επιθετικά ατού των «πολιτών», ο σταρ της ομάδας, Εζε, πέτυχε το χρυσό γκολ και ο τερματοφύλακας, Ντιν Χέντερσον, απέκρουσε το πέναλτι του Ομάρ Μαρμούς (36′) και φόρτωσε με άγχος και νευρικότητα τους παίκτες του Πεπ Γκουαρντιόλα, ο οποίος σίγουρα δεν θα θέλει να θυμάται τη χειρότερη σεζόν σε ομάδα στην προπονητική του καριέρα.

Η Πάλας τα κατάφερε, λοιπόν, κέρδισε τον 144ο τελικό της διοργάνωσης και πήρε το «εισιτήριο» για τη league phase του Europa League. Η ομάδα του Μάντσεστερ έπαιξε για τρίτη σερί χρονιά σε τελικό του FA Cup, ύστερα από τις διαδοχικές «μονομαχίες» της με τη «συμπολίτισσα» Γιουνάιτεντ, στις οποίες επικράτησε το 2023, αλλά ηττήθηκε πέρυσι. Οι «πολίτες» μένουν απλά με την 14η παρουσία τους στην καταληκτική αναμέτρηση του κυπέλλου Αγγλίας, αλλά τα τρόπαια παραμένουν επτά.

It was just one more game 🤷 pic.twitter.com/bDidxeofL6 — Crystal Palace F.C. (@CPFC) May 17, 2025

Η Σίτι κατέκτησε το Κομιούνιτι Σιλντ τον περασμένο Αύγουστο, νικώντας στα πέναλτι τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ωστόσο αποκλείστηκε νωρίς στο League Cup (από την Τότεναμ), ενώ «αποχαιρέτησε» πρόωρα και το Champions League, μένοντας εκτός συνέχειας από τα πλέι οφ της «νοκ άουτ» φάσης, όπου είχε την… ατυχία να αντιμετωπίσει την -κάτοχο του τροπαίου- Ρεάλ Μαδρίτης.

CRYSTAL PALACE STRIKE FIRST IN THE FINAL 😲 Who else but @EbereEze10!? 🤩#EmiratesFACup pic.twitter.com/CQGR9cUFPl — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) May 17, 2025

Αντίθετα, ξεκίνησε καλά στην Premier League, όπου είχε στεφθεί πέρυσι πρωταθλήτρια Αγγλίας, ωστόσο το δίμηνο Νοέμβριος-Δεκέμβριος γνώρισε έξι ήττες σε δέκα παιχνίδια, με αποτέλεσμα να χάσει αρκετό έδαφος στην «κούρσα» για τον τίτλο.

Η Κρίσταλ Πάλας έχει στεφθεί πρωταθλήτρια σε μικρότερες κατηγορίες της Αγγλίας, ενώ έχει φτάσει δύο φορές στον τελικό του Κυπέλλου, χωρίς να καταφέρει να «γευθεί» την κατάκτηση του τροπαίου. Οι «αετοί» βρέθηκαν στην καταληκτική αναμέτρηση του FA Cup το 1990 και το 2016, ωστόσο και τις δύο φορές τους… «πλήγωσε» η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Έτσι, οι Λονδρέζοι πάλεψαν σήμερα με όλες τις δυνάμεις τους για την κατάκτηση του τροπαίου και τα κατάφεραν κόντρα στα προγνωστικά.

DEAN HENDERSON. The @CPFC shot-stopper with an incredible save to deny Omar Marmoush from the spot 🤯#EmiratesFACup pic.twitter.com/Mxf5URv9K6 — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) May 17, 2025

ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ: Χέντερσον, Ρίτσαρντς, Λακρουά, Γκουεχί (61′ Λέρμα), Μουνιόθ, Γουόρτον (87′ Χιουζ) Κάμαντα, Έζε, Μίτσελ, Σαρ, Ματετά (78′ Νκέτια).

ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ: Ορτέγκα, Γκβάρντιολ, Ο’Ράιλι, Ντίας, Ακάντζι, Ντε Μπρόινε, Σίλβα (88′ Γκουντογκάν), Σαβίνιο (76′ Σαβίνιο), Ντοκού, Μαρμούς (76′ Ετσεβέρι), Χάαλαντ