Kύπρος: Θλίψη για τον χαμό της αθλήτριας του επί κοντώ Μαρίας Αριστοτέλους - Έδινε μάχη με τον καρκίνο - Real.gr

Πέθανε σε ηλικία μόλις 34 ετών η Κύπρια αθλήτρια στίβου Μαρία Αριστοτέλους, που είχε διαγνωστεί με καρκίνο.

Η κυπριακή ομοσπονδία στίβου ανακοίνωσε την είδηση του θανάτου της επικοντίστριας. «Στη γειτονιά των Αγγέλων ανέβηκε το βράδυ της Τρίτης, 26 Αυγούστου 2025, η Μαρία Αριστοτέλους, σκορπώντας βαθύτατη θλίψη στον κυπριακό στίβο και στον κυπριακό αθλητισμό γενικότερα. Η πρωταθλήτριά μας στο άλμα επί κοντώ έδωσε γενναία μάχη τα τελευταία χρόνια με το σάρκωμα, βγαίνοντας νικήτρια πολλές φορές. Δυστυχώς, το βράδυ της Τρίτης, η καρδιά της σταμάτησε να κτυπά και απελευθέρωσε την ψυχή της για να βρεθεί στο πλάι των Αγγέλων», ανέφερε η ανάρτηση της ΚΟΕΑΣ, εκφράζοντας τα ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους φίλους της Μαρίας Αριστοτέλους.

«Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή σου αγαπημένη μας Μαρία. Το χαμόγελό σου, η αγάπη που πρόσφερες, η παλικαριά σου, η δύναμη και η γενναιότητα με την οποία αντιμετώπισες την ασθένειά σου, ως μία γνήσια μαχήτρια θα μείνει ανεξίτηλα χαραγμένη στη μνήμη όλων. Καλό παράδεισο Μαρία μας!», κατέληγε η ανάρτηση.

Με πληροφορίες από filathlos.gr