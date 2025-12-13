Κυρίαρχη στο φινάλε η Μύκονος - Real.gr

Η Μύκονος συνέχισε την εξαιρετική της πορεία στην παρθενική συμμετοχή της στη Basket League, επικρατώντας με 75-65 της Καρδίτσας στο κλειστό της Άνω Μεράς και προσθέτοντας ακόμη μία σημαντική νίκη στο ενεργητικό της.

Μετά από δέκα αγωνιστικές, η ομάδα του Βαγγέλη Ζιάγκου βελτίωσε το ρεκόρ της σε 4-5, ενώ οι Θεσσαλοί γνώρισαν την τρίτη διαδοχική τους ήττα και υποχώρησαν στο 3-6.

Η αναμέτρηση ήταν απόλυτα ισορροπημένη για τρία δεκάλεπτα, με τη Μύκονο να προηγείται οριακά με 58-57. Στην τελευταία περίοδο, όμως, οι γηπεδούχοι κυριάρχησαν πλήρως, τρέχοντας επιμέρους σκορ 15-0 και κρατώντας την Καρδίτσα χωρίς πόντο για περισσότερα από οκτώ λεπτά. Όταν οι φιλοξενούμενοι βρήκαν ξανά στόχο (73-59 στο 1:57), η έκβαση του αγώνα είχε ήδη κριθεί.

Πρωταγωνιστής για τους νικητές ήταν ο Μάιλς Χέσον με 26 πόντους, αποτελώντας διαρκή απειλή για την αντίπαλη άμυνα, ενώ καθοριστική ήταν και η συμβολή του Ταϊρί Άπλμπι με 18 πόντους, 5 ριμπάουντ και 8 ασίστ. Από την πλευρά της Καρδίτσας, ξεχώρισε ο Μπράντον Τζέφερσον με 22 πόντους, ενώ 11 πρόσθεσαν οι Ελ Έλις και Ντέιμιεν Τζέφερσον.

Τα δεκάλεπτα: 20-22, 44-37, 58-57, 75-65

Διαιτητές: Τσολάκος-Μαγκλογιάννης-Μηλαπίδης (Διμπινούδης)

Οι συνθέσεις:

ΜΥΚΟΝΟΣ (Ζιάγκος): Άπλμπι 18 (5), Ρέι 11, Ερμίδης, Χέσον 26 (2), Γκάμπλ 7, Μουρ, Καββδάς, Γερομιχαλός 7 (1), Σκουλίδας, Μάντζαρης 3 (1), Κάναντι 3 (1)

ΚΑΡΔΙΤΣΑ (Παπανικολόπουλος): Τζέφερσον Μπ. 22 (5), Έλις 11 (1), Κασελάκης 1, Τζέφερσον Ντ. 11 (1), Μάντσεν 7, Χόρχλερ 6, Δίπλαρος, Καμπερίδης 5 (1), Ουάσινγκτον 2