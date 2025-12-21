Κυρίαρχος ο ΠΑΟΚ πήρε το ντέρμπι με 2-0 κόντρα στον Παναθηναϊκό - Real.gr

Πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση και στηριζόμενος στη μεσοεπιθετική του γραμμή, ο ΠΑΟΚ επιβλήθηκε πιο εύκολα από ό,τι θα περίμενε κι ο ίδιος ο... Ράζβαν Λουτσέσκου με 2-0 του Παναθηναϊκού, στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Τα γκολ των «ασπρόμαυρων» σημείωσαν οι Γιάννης Κωνσταντέλιας (39’) και Ανέστης Μύθου (53’) κι ενώ οι Θεσσαλονικείς θα μπορούσαν να πετύχουν πολλά περισσότερα αν δεν ήταν ο Κωνσταντίνος Κότσαρης. Ο 29χρονος τερματοφύλακας έσωσε τους «πράσινους» σε ουκ ολίγες περιπτώσεις ενώ, από την άλλη, οι… δύο τερματοφύλακες του ΠΑΟΚ ουσιαστικά ήταν θεατές.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν με διάθεση να επιτεθούν, οι φιλοξενούμενοι με πρόθεση να ελέγξουν το ρυθμό. Στο 8’ καταγράφηκε η πρώτη καλή στιγμή – και τι στιγμή. Ο Τάισον έκανε σέντρα, ο Έρικ Πάλμερ-Μπράουν έδιωξε άτσαλα, ο Μαγκομέντ Οζντόεφ σούταρε με τη μία, με την μπάλα να τραντάζει το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Κωνσταντίνου Κότσαρη ενώ η προσπάθεια του Σουαλιό Μεϊτέ στη συνέχεια δε βρήκε στόχο. Το σκηνικό δεν άλλαξε στα επόμενα λεπτά.

Η κεφαλιά του Μύθου (22’) από σέντρα του Αντρίγια Ζίβκοβιτς κατέληξε στα χέρια του Κότσαρη που ήταν καλά τοποθετημένος όπως και το πλασέ του Τάισον (24’). Ο 37χρονος Βραζιλιάνος εξτρέμ πραγματοποίησε εξαιρετική κούρσα και γύρισμα στο 37’, αλλά ο Μύθου για εκατοστά δεν πρόλαβε την μπάλα προ του τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού. Δυο λεπτά μετά, όμως, οι «ασπρόμαυροι» δικαιώθηκαν για την επιμονή τους.

Ο Τάισον ξεπέρασε την αντίστσαη του Μανώλη Σιώπη, πέρασε στον Κωνσταντέλια που από πλάγια θέση «τσίμπησε» την μπάλα, αυτή κόντραρε στο πόδι του Αχμέντ Τουμπά, πήρε ύψος και πέρασε πάνω από το σώμα του Κότσαρη για το 1-0. Δευτερόλεπτα μετά, στη μοναδική στιγμή του «τριφυλλιού» στο πρώτο μέρος, ο Κάρολ Σφιντέρσκι έβαλε πλάτη τον Τόμας Κεντζιόρα, σούταρε δυνατά, αλλά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Γίρι Παβλένκα.

Ο Τσέχος έγινε αναγκαστική αλλαγή στα πρώτα λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου, έπειτα από σφοδρή σύγκρουση με τον Σφιντέρσκι, με τον τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ να πηγαίνει με το φορείο στα αποδυτήρια. Αυτό ουδόλως φάνηκε να επηρεάζει τους γηπεδούχους. Δύο λεπτά μετά την επανέναρξη του ματς, ο Ζίβκοβιτς εκτέλεσε κόρνερ, ο Μύθου πήδησε ανενόχλητος και με κεφαλιά έκανε το 2-0.

Οι παίκτες του Λουτσέσκου έκαναν ό,τι ήθελαν πια στον αγωνιστικό χώρο. Ο Κότσαρης κρατούσε, ουσιαστικά, μόνος του τον Παναθηναϊκό, αφού απέκρουσε και το τρομερό σόλο του Κωνσταντέλια (56’) και την καρφωτή κεφαλιά του Τόμας Κεντζιόρα (61’). Στο 70’ είχε και τη βοήθεια του Πάλμερ-Μπράουν σε διπλή, ανεπανάληπτη ευκαιρία των Κωνσταντέλια και Μύθου που απέτυχαν να πετύχουν τρίτο γκολ για την ομάδα τους.

Το «τριφύλλι», παρά τις αλλαγές του Ράφα Μπενίτεθ, δεν μπόρεσε να ανακάμψει. Ακόμη και η ευκαιρία του Τάσου Μπακασέτα στο 72’, με το πολύ άστοχο σουτ του αρχηγού της Εθνικής με το δεξί, προήλθε από γλίστρημα του Αλεσάντρο Βολιάκο. Ακολούθησαν οι νέες επεμβάσεις του Κότσαρη, σε προσπάθειες των Τζόντζο Κένι (81’) και Τάισον (84’) με το δείκτη του σκορ να μένει στο 2-0.

Ο ΠΑΟΚ έφτασε στους 35 βαθμούς και στο -1 από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό κι ενώ στις 6/1 υποδέχεται τον Ατρόμητο για τα Play Off του Κυπέλλου Ελλάδας. από την άλλη, ο Παναθηναϊκός στις 11/1 υποδέχεται τον Πανσερραϊκό για τη 16η αγωνιστική της Super League, έχοντας πια μείνει 14 ολόκληρους βαθμούς – με αγώνα λιγότερο – πίσω από τους «ερυθρόλευκους».

Διαιτητής: Ιρφάν Πελίτο (Βοσνία/Ερζεγοβίνη)

Κίτρινες: Κένι – Τουμπά, Πάλμερ-Μπράουν, Μπακασέτας.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Παβλένκα (51’ Τσιφτσής), Κένι, Κεντζιόρα, Βολιάκο (76’ Θυμιάνης), Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Κωνσταντέλιας, Ζίβκοβιτς, Τάισον (90’ Ιβανούσετς), Μύθου (76’ Τσάλοφ).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης (66’ Τσέριν), Ζαρουρί (76’ Τζούρισιτς), Τετέ (89’ Ταμπόρδα), Μπακασέτας, Πάλμερ-Μπράουν, Σφιντέρσκι (66’ Πάντοβιτς), Γεντβάι (76’ Κώτσιρας).