La Liga: Από γκέλα σε γκέλα η Ατλέτικο Μαδρίτης στο ξεκίνημα - Real.gr

Μετά την ήττα στην πρεμιέρα, οι «ροχιμπλάνκος» ήρθαν ισόπαλοι 1-1 με τη νεοφώτιστη Έλτσε εντός έδρας.

Καθόλου καλό δεν είναι το ξεκίνημα στη La Liga για την Ατλέτικο Μαδρίτης του Ντιέγκο Σιμεόνε. Οι «ροχιμπλάνκος» μετά την ήττα της πρεμιέρας, απόψε δεν τα κατάφεραν ούτε στην έδρα τους απέναντι στη νεοφώτιστη, Έλτσε, με το τελικό 1-1 να δοαμορφώνεται στα πρώτα 15 λεπτά.

Οι φιλοξενούμενοι απάντησαν πολύ γρήγορα με τον Μιρ στο γκολ του Σόρλοτ στο 8′ και διατήρησαν το αήττητο στο ξεκίνημα της νέας σεζόν, έχοντας δύο ισοπαλίες σε ισάριθμα παιχνίδια.

Με το πρώτο γκολ στην καριέρα του μπακ Ματέου Μορέι, η Μαγιόρκα ισοφάρισε 1-1 στο 88΄ τη Θέλτα στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του ισπανικού πρωταθλήματος. Ο 25χρονος Ισπανός δεξιός αμυντικός δεν είχε πανηγυρίσει πότε ένα γκολ, το έκανε σήμερα και έσωσε την… παρτίδα για τους γηπεδούχους. Ωστόσο αμφότερες οι ομάδες παραμένουν χωρίς νίκη…