La Liga: «Ξέσπασε» η Ρεάλ στην Αθλέτικ (3-0) - Real.gr

Ένα μήνα είχε να νικήσει η Ρεάλ στην Ισπανία και «ξέσπασε» εναντίον της Αθλέτικ Μπιλμπάο στο «Σαν Μαμές». Με δύο γκολ του Κιλιάν Μπαπέ (7΄,59΄) και ένα του Εντουάρντο Καμαβινγκά, η «Βασίλισσα» πέρασε με το επιβλητικό 3-0 από την έδρα των Βάσκων και παραμένει σε απόσταση «αναπνοής» από τη Μπαρτσελόνα μετά από 15 ματς στη La Liga.

Ήταν μια αναμέτρηση που έγινε νωρίτερα στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής, λόγω της συμμετοχής των ομάδων στο Σούπερ Καπ του Ιανουαρίου. Στο ίδιο πλαίσιο, η Μπαρτσελόνα νίκησε χθες (2/12) την Ατλέτικο Μαδρίτης στη Βαρκελώνη με 3-1 (26΄ Ραφίνια, 65΄ Όλμο, 90+6΄ Τόρες – 26΄ Μπαένα).