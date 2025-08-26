La Liga: Ζευγάρωσε τις νίκες η Αθλέτικ - Real.gr

Η Αθλέτικ Μπιλμπάο έγινε η τέταρτη ομάδα που «ζευγάρωσε» τις νίκες της στη La Liga.

Οι Βάσκοι επιβλήθηκαν 1-0 της Ράγιο Βαγεκάνο στο «Σαν Μαμές» με πέναλτι του Σανκέτ στο 66΄

Σε αναμετρήσεις της 2ης αγωνιστικής στη La Liga, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Μπέτις-Αλαβές 1-0

(16΄ Σέλσο)

Μαγιόρκα-Θέλτα 1-1

(88΄ Μορέι – 38΄ Ρουέντα)

Ατλέτικο Μαδρίτης-Έλτσε 1-1

(8′ Σόρλοτ – 15′ Μιρ)

Λεβάντε-Μπαρτσελόνα 2-3

(15΄ Ρομέρο, 45+7΄ πεν. Μοράλες – 49΄ Πέδρι, 52΄ Τόρες,

90+1΄ αυτ. Ελγεθαμπάλ)

Οσασούνα-Βαλένθια 1-0

(9΄ Μπούντιμιρ)

Ρεάλ Σοσιεδάδ-Εσπανιόλ 2-2

(61΄ Μπαρενετσέα, 69΄ Όσκαρσον – 10΄ Μίγια, 45+1΄πεν. Πουάδο)

Βιγιαρεάλ-Τζιρόνα 5-0

(7΄ Πεπέ, 16΄,28, 64΄ Μπιουκάναν, 25΄ Ράφα Μαρίν)

Οβιέδο-Ρεάλ Μαδρίτης 0-3

(37`, 83` Μπαπέ, 90`+3` Βινίσιους Τζούνιορ)

Αθλέτικ-Ράγιο Βαγιεκάνο 1-0

(66΄πεν. Σανκέτ)

Σεβίλλη-Χετάφε 25/8

Βαθμολογία (σε 2 αγώνες)

Βιγιαρεάλ 6

Μπαρτσελόνα 6

Ρεάλ Μαδρίτης 6

Αθλέτικ Μπιλμπάο 6

Μπέτις 4

Εσπανιόλ 4

Ράγιο Βαγεκάνο 3

Χετάφε 3 -1αγ.

Αλαβές 3

Έλτσε 2

Ρεάλ Σοσιεδάδ 2

Βαλένθια 1

Ατλέτικο Μαδρίτης 1

Θέλτα 1

Μαγιόρκα 1

Σεβίλλη 0 -1 αγ.

Λεβάντε 0

Οσασούνα 0

Τζιρόνα 0

Οβιέδο 0