LaLiga: Επέστρεψε στις νίκες και... κρυφοβλέπει Ευρώπη η Χετάφε - Real.gr

Έπειτα από δύο σερί ήττες η Χετάφε επέστρεψε στα «τρίποντα», καθώς επικράτησε της Έλτσε με 1-0 στο "Coliseum" στο παιχνίδι με το οποίο άνοιξε η αυλαία της 14ης αγωνιστικής στην ισπανική LaLiga και πλησίασε ξανά στον ένα βαθμό την πρώτη εξάδα και τις θέσεις που οδηγούν στα Κύπελλα Ευρώπης της επόμενης σεζόν.

Το γκολ που έκρινε τον αγώνα σημείωσε στο 56ο λεπτό ο Αραμπαρί έπειτα από ασίστ του Κίκο Φεμένια.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 14ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στη La Liga έχουν ως εξής:

Χετάφε-Έλτσε 1-0

(56′ Αραμπαρί)

Μαγιόρκα-Οσασούνα 29/11

Μπαρτσελόνα-Αλαβές 29/11

Λεβάντε-Αθλέτικ Μπιλμπάο 29/11

Ατλέτικο Μαδρίτης-Οβιέδο 29/11

Ρεάλ Σοσιεδάδ-Βιγιαρεάλ 30/11

Σεβίλλη-Μπέτις 30/11

Θέλτα-Εσπανιόλ 30/11

Τζιρόνα-Ρεάλ Μαδρίτης 30/11

Ράγιο Βαγιεκάνο-Βαλένθια 01/12

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 13 αγώνες)

Ρεάλ Μαδρίτης 32

Μπαρτσελόνα 31

Βιγιαρεάλ 29

Ατλέτικο Μαδρίτης 28

Μπέτις 21

Εσπανιόλ 21

Χετάφε 20 -14αγ.

Αθλέτικ Μπιλμπάο 17

Ρεάλ Σοσιεδάδ 16

Έλτσε 16 -14αγ.

Σεβίλη 16

Θέλτα 16

Ράγιο Βαγεκάνο 16

Αλαβές 15

Βαλένθια 13

Μαγιόρκα 12

Οσασούνα 11

Τζιρόνα 11

Λεβάντε 9

Οβιέδο 9