LaLiga: «Έκλεψε» το βαθμό στο φινάλε η Σοσιεδάδ - Real.gr

Το γκολ-πέναλτι του διεθνούς Ισπανού επιθετικού της Σοσιεδάδ στο 89′ «έγραψε» το τελικό 1-1 στο «Μανουέλ Μαρτίνο Βαλέρο», στην αναμέτρηση με την οποία άνοιξε η «αυλαία» της 12ης αγωνιστικής της LaLiga.
Μέχρι το τελευταίο λεπτό της κανονικής διάρκειας του ματς, το γκολ που έκανε τη διαφορά στο παιχνίδι είχε πετύχει στο 57′ ο 21χρονος Ισπανός επιθετικός, Άλβαρο Ροντρίγκες.
Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία:
Ελτσε-Σοσιεδάδ 1-1
(57′ Ροντρίγκες – 89′ πέν. Ογιαρθάμπαλ)
Τζιρόνα-Αλαβές 8/11
Σεβίλη-Οσασούνα 8/11
Ατλέτικο Μαδρίτης-Λεβάντε 8/11
Εσπανιόλ-Βιγιαρεάλ 8/11
Αθλέτικ Μπιλμπάο-Οβιέδο 9/11
Ράγιο Βαγεκάνο-Ρεάλ Μαδρίτης 9/11
Μαγιόρκα-Χετάφε 9/11
Βαλένθια-Μπέτις 9/11
Θέλτα-Μπαρτσελόνα 9/11
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 11 αγώνες)
Ρεάλ Μαδρίτης 30
Μπαρτσελόνα 25
Βιγιαρεάλ 23
Ατλέτικο Μαδρίτης 22
Μπέτις 19
Εσπανιόλ 18
Χετάφε 17
Έλτσε 15 -12αγ.
Αλαβές 15
Ράγιο Βαγεκάνο 14
Αθλέτικ Μπιλμπάο 14
Θέλτα 13
Σεβίλη 13
Ρεάλ Σοσιεδάδ 13 -12αγ.
Οσασούνα 11
Λεβάντε 9
Μαγιόρκα 9
Βαλένθια 9
Οβιέδο 8
Τζιρόνα 7