Quantcast
LaLiga: «Έκλεψε» το βαθμό στο φινάλε η Σοσιεδάδ - Real.gr
real player

LaLiga: «Έκλεψε» το βαθμό στο φινάλε η Σοσιεδάδ

01:45, 08/11/2025
LaLiga: «Έκλεψε» το βαθμό στο φινάλε η Σοσιεδάδ

Μετά την ήττα από την Μπαρτσελόνα, η Έλτσε έφτασε μία ανάσα από την επιστροφή στις νίκες, αλλά ο Ογιαρθάμπαλ είχε διαφορετική άποψη.

Το γκολ-πέναλτι του διεθνούς Ισπανού επιθετικού της Σοσιεδάδ στο 89′ «έγραψε» το τελικό 1-1 στο «Μανουέλ Μαρτίνο Βαλέρο», στην αναμέτρηση με την οποία άνοιξε η «αυλαία» της 12ης αγωνιστικής της LaLiga.

Μέχρι το τελευταίο λεπτό της κανονικής διάρκειας του ματς, το γκολ που έκανε τη διαφορά στο παιχνίδι είχε πετύχει στο 57′ ο 21χρονος Ισπανός επιθετικός, Άλβαρο Ροντρίγκες.

Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία:

Ελτσε-Σοσιεδάδ                1-1
(57′ Ροντρίγκες – 89′ πέν. Ογιαρθάμπαλ)

Τζιρόνα-Αλαβές                8/11
Σεβίλη-Οσασούνα               8/11
Ατλέτικο Μαδρίτης-Λεβάντε     8/11
Εσπανιόλ-Βιγιαρεάλ            8/11
Αθλέτικ Μπιλμπάο-Οβιέδο       9/11
Ράγιο Βαγεκάνο-Ρεάλ Μαδρίτης  9/11
Μαγιόρκα-Χετάφε               9/11
Βαλένθια-Μπέτις               9/11
Θέλτα-Μπαρτσελόνα             9/11

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 11 αγώνες)

Ρεάλ Μαδρίτης       30
Μπαρτσελόνα         25
Βιγιαρεάλ           23
Ατλέτικο Μαδρίτης   22
Μπέτις              19
Εσπανιόλ            18
Χετάφε              17
Έλτσε               15 -12αγ.
Αλαβές              15
Ράγιο Βαγεκάνο      14
Αθλέτικ Μπιλμπάο    14
Θέλτα               13
Σεβίλη              13
Ρεάλ Σοσιεδάδ       13 -12αγ.
Οσασούνα            11
Λεβάντε              9
Μαγιόρκα             9
Βαλένθια             9
Οβιέδο               8
Τζιρόνα              7

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved