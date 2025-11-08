LaLiga: «Έκλεψε» το βαθμό στο φινάλε η Σοσιεδάδ - Real.gr

Μετά την ήττα από την Μπαρτσελόνα, η Έλτσε έφτασε μία ανάσα από την επιστροφή στις νίκες, αλλά ο Ογιαρθάμπαλ είχε διαφορετική άποψη.

Το γκολ-πέναλτι του διεθνούς Ισπανού επιθετικού της Σοσιεδάδ στο 89′ «έγραψε» το τελικό 1-1 στο «Μανουέλ Μαρτίνο Βαλέρο», στην αναμέτρηση με την οποία άνοιξε η «αυλαία» της 12ης αγωνιστικής της LaLiga.

Μέχρι το τελευταίο λεπτό της κανονικής διάρκειας του ματς, το γκολ που έκανε τη διαφορά στο παιχνίδι είχε πετύχει στο 57′ ο 21χρονος Ισπανός επιθετικός, Άλβαρο Ροντρίγκες.

Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία:

Ελτσε-Σοσιεδάδ 1-1

(57′ Ροντρίγκες – 89′ πέν. Ογιαρθάμπαλ)

Τζιρόνα-Αλαβές 8/11

Σεβίλη-Οσασούνα 8/11

Ατλέτικο Μαδρίτης-Λεβάντε 8/11

Εσπανιόλ-Βιγιαρεάλ 8/11

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Οβιέδο 9/11

Ράγιο Βαγεκάνο-Ρεάλ Μαδρίτης 9/11

Μαγιόρκα-Χετάφε 9/11

Βαλένθια-Μπέτις 9/11

Θέλτα-Μπαρτσελόνα 9/11

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 11 αγώνες)

Ρεάλ Μαδρίτης 30

Μπαρτσελόνα 25

Βιγιαρεάλ 23

Ατλέτικο Μαδρίτης 22

Μπέτις 19

Εσπανιόλ 18

Χετάφε 17

Έλτσε 15 -12αγ.

Αλαβές 15

Ράγιο Βαγεκάνο 14

Αθλέτικ Μπιλμπάο 14

Θέλτα 13

Σεβίλη 13

Ρεάλ Σοσιεδάδ 13 -12αγ.

Οσασούνα 11

Λεβάντε 9

Μαγιόρκα 9

Βαλένθια 9

Οβιέδο 8

Τζιρόνα 7