LaLiga: Επέστρεψε στην κορυφή η Μπαρτσελόνα - Real.gr

Ανέβηκε ξανά στην κορυφή της βαθμολογίας η Μπαρτσελόνα, καθώς νίκησε σχετικά εύκολα τη Λεβάντε με 3-0 στο «Καμπ Νου», για την 25η αγωνιστική της LaLiga, εκμεταλλευόμενη με τον καλύτερο τρόπο την απρόσμενη ήττα της Ρεάλ Μαδρίτης στην Παμπλόνα από την Οσασούνα (2-1).

Η ομάδα του Χάνσι Φλικ δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη και πήρε τη νίκη με τα γκολ των Μπερνάλ (4′), Ντε Γιονγκ (32′) και Φερμίν Λόπες (81′).

Νωρίτερα, με το γκολ του Τζιμπρίλ Σο στο 64ο λεπτό η Σεβίλη πήρε σπουδαία νίκη στη Μαδρίτη και στην έδρα της Χετάφε με 1-0 και απομακρύνθηκε πέντε βαθμούς από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Η ομάδα της Ανδαλουσίας είχε ξανά τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο κάτω από τα δοκάρια της και αγωνίστηκε χωρίς τον τιμωρημένο Ματίας Αλμέιδα στον πάγκο της.

Να σημειωθεί πως οι γηπεδούχοι αγωνίστηκαν στο μεγαλύτερο διάστημα της συνάντησης με δέκα παίκτες, λόγω αποβολής του Ντζεν (26′)