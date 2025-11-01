LaLiga: Η Ατλέτικο 3-0 τη Σεβίλη στη Μαδρίτη - Real.gr

Η ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε «έπιασε» στην τρίτη θέση της βαθμολογίας την Μπαρτσελόνα.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης επιβεβαίωσε τα προγνωστικά και νίκησε σχετικά εύκολα στο «Μετροπολιτάνο» τη Σεβίλη του Ματίας Αλμέιδα με 3-0, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής στη LaLiga. Ετσι η ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε «έπιασε» στην τρίτη θέση της βαθμολογίας την Μπαρτσελόνα. Οι «ροχιμπλάνκος» πήραν τους τρεις βαθμούς με τα γκολ των Αλβαρεζ (64′), Αλμάδα (77′) και Γκριεζμάν (90′).

Νωρίτερα, συνέχισε να εντυπωσιάζει τη φετινή σεζόν η Βιγιαρεάλ, καθώς πέτυχε την έβδομη νίκη της, επικρατώντας εύκολα με 4-0 της Βαγιεκάνο στο «Κεράμικα». Με τους τρεις αυτούς βαθμούς η ομάδα του Μαρθελίνο ανέβηκε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, χάρη στα γκολ των Μορένο (22′), Μολέιρο (56′), Κομεσάνα (58′) και Πέρεθ (65′).